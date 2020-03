Praha nařídila zakrývání úst a nosu v MHD, roušky ale k dostání nejsou

Bez roušky nebo její náhrady se od půlnoci na úterý 17. března nikdo nedostane do prostředků MHD v Praze. Mnozí takové nařízení vítají, je ale také hodně lidí, kteří se pozastavují nad neschopností státu zajistit v takto krizové situaci dostatek roušek, které by obyvatele republiky před strmým nárůstem počtu nemocných koronavirem ochránily, zvláště když některé skupiny obyvatel byly, jak se zdá, informovány předem.

V současné situaci nemá smysl přemýšlet nad tím, jak a zda by v našem státě pomohly roušky, které odletěly vládním speciálem do země, kde to všechno začalo, tedy do Číny. Teď jsme v situaci, kterou musíme z velké části řešit sami - ostatně v tom jsou Češi na druhou stranu odborníci. A tak je ani příkaz nosit něco, co nejde sehnat, snad ani nepřekvapí. Zároveň se otevírají nové a ještě před několika týdny netušené možnosti rozvoje lidové tvořivosti. Jenže - opravdu je to tak správně?

Všechno lepší než nic

Primátor hlavního města Prahy informuje občany, že je v podstatě jedno, čím si ústa zakryjí „Ať už máte zdravotnické roušky, vlastnoručně vyrobené roušky nebo využijete třeba šálu - všechno je lepší než nic! Nařízení platí od půlnoci z pondělí na úterý,“ uvádí. Jisté je, že všechno je lepší než nic. Na druhou stranu nelze popřít skutečnost, že dostatek zajištěných roušek (jako to mají například již delší dobu připraveno například vietnamští obchodníci pro svoji potřebu) by byl jistě mnohem lepší.

Udělej si sám

Dokonce už i státní instituce se uchýlily k informování obyvatel o možných způsobech výroby roušek z domácích zdrojů. Jde to například z filtrů do vysavače, které sice podle zkušeností lidí, kteří tuto radu využili, prakticky nejde “prodýchnout”, ale prý mají podobné vlastnosti jako kvalitní roušky, jde to i z běžné látky. Dokonce prý stačí papírové utěrky, které umně složíme do ideálního tvaru a sešívačkou k nim přichytíme gumičky do vlasů. A má pan primátor pravdu, všechno je lepší než nic. Primátor Hřib dokonce informoval o tom, že v minulosti byly látkové roušky běžné i ve zdravotnictví. V takovém případě je snad zbytečné diskutovat o tom, jak zdravotnictví před lety vypadalo a absenci dnešních jindy běžně dostupných pomůcek omlouvat slovy, že dříve to lidé také neměli.

Ve vozech pražské MHD budou probíhat kontroly. Cestující bez zakrytých úst a nosu bude z přepravy vyloučen a hrozí mu postih ve správním řízení.

Řešení situace? Návod na internetu

Sám ministr vnitra Jan Hamáček nabádal občany, aby se podívali na internet, kde kolují návody, jak si masku vyrobit. Inu, i tak to jde, i tak se může postarat…

Nezlehčovat situaci

Abychom ale celou situaci nezlehčovali. To, že nejsou k dostání roušky, je částečně i vina nás samotných, respektive těch, kteří je s předstihem (což bylo správné) zcela vykoupili (což tak správné nebylo). Teď mají doma ve skříni zásobu roušek, kterou pravděpodobně ani nevyužívají. Nařízení, které vydala Praha, není ve své podstatě proti smyslu ochrany před koronavirem a také je pravda, že pokud jakoukoliv překážku šíření viru do cesty postavíme, uděláme jen dobře. Takže Pražané - a nejen vy: najděte ve skříni alespoň šálu nebo šátek, i když to není ideální, přece jen to pomůže. A hlavně je nutné pochopit, že nosit roušku, a to i tu doma vyrobenou, v této těžké situaci je zkrátka normální a nutné.