Profesor Pohunek: Astmatiky covid-19 nepostihuje více než běžnou populaci. Pokud dodržují léčbu

I když je astma chronickou respirační nemocí a má tedy potenciál zhoršit průběh koronavirového zápalu plic, platí, že pokud je astma pod kvalitní kontrolou, jsou normální funkce plic a pacient je dlouhodobě bez stavů zhoršení a akutních záchvatů, není riziko závažného průběhu koronavirové plicní infekce zásadně vyšší než pro jedince, kteří astmatem netrpí.

„Podmínkou je, aby astmatici dodržovali předepsaný léčebný režim, předepsané dávky léků a samozřejmě i preventivní ochranná opatření, jakými je nošení ochranných pomůcek, desinfekce rukou a povrchů, významné omezení kontaktu s jinými lidmi. Správné dodržování obecně vyhlášených ochranných postupů by mělo být dostatečné,“ říká prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., ředitel České iniciativy pro astma.

Konzultace s odborníkem v současné situaci

Pokud by astma nebylo zcela stabilní či byly již před epidemií častější příznaky, je třeba stav konzultovat telefonicky s ošetřujícím odborníkem, probrat současnou léčbu a způsob jejího podávání, především inhalační techniku.

Dobrým pomocníkem jsou pro tyto případy videohovory, kdy může lékař podávání léků i objektivně vidět a zhodnotit. Po domluvě s ošetřujícím lékařem je vhodné aktuálně odložit pravidelné preventivní kontroly. V souladu s potřebou dodržování léčby by měli astmatici myslet na zajištění dostatku léků, nejlépe formou e-receptu.

Protiastmatické léky koronavirové onemocnění nezhoršují

Základem léčby astmatu jsou v dnešní době léky, které dokážou účinně tlumit zánětlivé změny v průduškách. Nejvíce se dnes užívají kortikoidní hormony, především v inhalační formě. V poslední době bylo možné narazit na informaci, že podávání kortikosteroidů může průběh nemoci COVID-19 zhoršit.

„To by s určitou pravděpodobností mohlo nastat při podávání celkových kortikosteroidů (v tabletě) v době rozvíjející se koronavirové pneumonie. Pokud je již pacient užívá pro těžší stupeň astmatu, nesmějí se náhle vysadit, protože by mohlo dojít k závažným komplikacím. Nově nasazovat jen kvůli koronaviru se určitě nemají. Vše je třeba řádně konzultovat s lékařem a nepodnikat bez porady žádné kroky. V žádném případě se však tato rizika netýkají kortikosteroidů v inhalační podobě, a to ani při vyšších dávkách, má-li je nemocný předepsány,“ vysvětluje dále prof. Pohunek.

Ani ostatní protiastmatické léky průběh nemoci COVID-19 nezhoršují. „Platí, že léky se mají podávat dále tak, jak byly předepsány, důsledně, dobrou technikou. Vysazování léků z obav oslabení imunity a zhoršení průběhu COVID-19 není namístě a může vést k zásadním komplikacím,“ varuje prof. Pohunek.

Projevy sezonní alergie jsou odlišné

Pylová sezona je v plném proudu a alergiky trápí každoroční obvyklé potíže. Mnozí mohou zaměnit příznaky alergií za symptomy koronavirového onemocnění, projevy alergie se však od projevů onemocnění COVID-19 liší.

Nový koronavirus SARS-CoV-2, způsobující těžkou infekci dýchacích cest, se projevuje nejčastěji horečkou, kašlem či dušností. Sezonní alergie se od virových onemocnění liší. S vyšší teplotou a výraznějšími celkovými projevy spojena nebývá. Jsou pro ni naopak typické rýma, ucpaný nos a kýchání.

příznaky COVID-19 nachlazení chřipka sezonní alergie trvání příznaků 7-25 dnů méně než 14 dnů 7-14 dnů několik týdnů kašel obvyklý

většinou suchý obvyklý, mírný obvyklý

většinou suchý vzácně, většinou

suchý, pokud spouští astma dušnost někdy ne ne ne kýchání ne obvykle někdy obvykle rýma a ucpaný nos vzácně obvykle někdy obvykle bolest v krku někdy obvykle někdy někdy, mírně horečka obvykle krátce obvykle ne slabost a únava někdy někdy obvykle někdy bolest hlavy někdy vzácně obvykle někdy bolesti svalů někdy obvykle obvykle ne průjem někdy ne někdy u dětí ne

