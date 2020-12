Špatná zpráva pro muže, lepší pro ženy. Muži jsou vystaveni mnohem většímu riziku těžkého průběhu covidu

Muži to prostě nemají v životě lehké. Říkají to sami o sobě a potvrzují to i některé objektivní studie - jako například jedna z posledních, při níž vědci porovnávali riziko těžkého průběhu a potřeby intenzivní péče při onemocnění covidem mezi muži a ženami. O tom, jestli muži z tohoto porovnání vyšli jako vítězové nebo poražení, by se jistě mohly znesvářené skupiny přít dlouhé hodiny. Jisté ale je, že ze závěrečné zprávy plyne, že jsou to právě muži, jejichž stav v průběhu nemoci covid vyžaduje odbornou péči třikrát častěji než ženy.

Potvrzují to rozbory

V tomto případě asi neobstojí běžné konstatování, že muži zkrátka bývají na svoje tělo a nemoci citlivější. Výsledky, laboratorní rozbory a další ukazatele jednoznačně určují, jak to skutečně je nebo není. Tentokrát vědci analyzovali více než tři miliony pacientů s potvrzenou nákazou nemocí covid-19, přičemž tito lidé pocházeli ze 46 zemí a 44 států USA. Výzkum byl prováděn od začátku tohoto roku až do 1. července.

O 39 % vyšší úmrtnost

Riziko nákazy u žen a mužů je podle závěrečných čísel prakticky přesně stejné. U mužů byla přitom hospitalizace na jednotce intenzivní péče třikrát vyšší než u žen a také riziko úmrtí na následky napadení organismu tímto virem je o 39 % vyšší právě u mužů než u žen.

„Tyto údaje mohou lékařům pomoci při léčbě pacientů s covidem, protože už víme, že pohlaví je jedním z rizikových faktorů pro závažné onemocnění,“ řekla agentuře AFP spoluautorka výzkumu Kate Webb.

„Pohlaví je v mnoha studiích nedostatečně uváděnou proměnnou a je to připomínka, že jde o důležitý faktor, který je třeba při výzkumu zohlednit,“ uvedl výzkumník z Cape Town University.

Není rozdíl mezi světadíly

Tento výzkum navíc odhalil, že jeho závěry ve stejné podobě platí pro všechny “vzorky” pacientů, tedy pro pozorované covid-pozitivní ze všech států, z nichž pacienti pocházeli. „Rozdíly imunitního systému mezi pohlavími byly pozorovány již dříve a mohou předpovídat výhodu žen v boji proti covidu-19,“ uvedli autoři. Proč tomu tak je? Ženy totiž přirozeně produkují více tak zvaných interferonových proteinů typu I, které omezují přehnanou imunitní odpověď známou jako cytokinová bouře. Právě tu mnozí pokládají za nejdůležitější při vývoji závažných forem covid-19.

Přehnaná reakce imunitního systému

"Ženský" hormon estradiol může také pomoci ženám odrazit závažné formy viru, protože zvyšuje reakci T buněk - které zabíjejí infikované buňky - a zvyšuje produkci protilátek, uvádí studie. „Naproti tomu mužský pohlavní hormon testosteron potlačuje imunitní systém,“ poznamenali autoři. Zjištění mohou mít dopad na budoucí vakcíny, uvedli autoři. Kate Webb poznamenala, že předchozí vakcíny proti jiným infekcím již ukázaly rozdíly v odpovědi mezi ženami a muži. „Je třeba ještě určit, zda to bude stejné i pro vakcíny SARS-CoV-2,“ uvedla výzkumnice.

