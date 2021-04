Stav našich zubů ovlivňuje celkové zdraví. Záněty mohou přispívat k infarktu, říká zubní lékař

Naše ústa jsou velmi úrodnou půdou pro různé bakterie, před kterými nás chrání nejen vlastní obranyschopnost, ale především důkladná každodenní dentální péče a pravidelné návštěvy stomatologa i zubní hygieny. Bez správné péče se mohou bakterie v ústech přemnožit a vést ke vzniku zubního kazu či onemocnění dásní.

Infekce zvyšuje riziko srdečního onemocnění

Podle průzkumu Journal of Dental Research mají lidé, kteří mají neléčený zánět či infekci zubů, až 2,7x zvýšené riziko onemocnění srdce než zdraví lidé. Bakterie z postiženého zubu mohou krevním oběhem „doputovat“ až k srdeční chlopni a zde způsobit zánět nebo sraženinu, která následně může způsobit infarkt. Nejvíce by na pozoru měli být pacienti s vadami srdce.

Neléčený zubní váček

Zubní "váček" je v podstatě místo, ve kterém se mobilizuje imunitní systém tak, aby zabránil šíření infekce ze zubu dále do těla. Tento stav často bývá dlouhou dobu nepozorovaný. Nicméně může přijít spouštěč, který naruší tuto rovnováhu. Bakterie se poté mohou rozšířit dále do těla. Nejdříve do okolí zubu a následně i do vzdálených míst pomocí krevního oběhu.

„Projevy takového rozšíření zánětu bývají velice nápadné a pro pacienta nepříjemné. Jsou spojeny s teplotou, otokem postiženého místa, zarudnutím, ztepláním a celkovou alterací jedince. V terapii je často potřeba odstranit nejen zdroj infekce, ale také doplnit léčbu antibioticky,“ vysvětluje MDDr. Ondřej Šrámek, vedoucí lékař Dentální kliniky Hradčanská.

Zrádné nemoci dásní

Velmi záludné mohou být i neléčené záněty dásní. Nebezpečné je, že chronický zánět dásní může mít mnoho lidí, aniž by o tom vědělo, takže je důležitá pravidelná návštěva dentálního hygienisty. Je potřeba si uvědomit, že pokud má pacient zánět dásní, tak při každém jídle i čištění zubů se bakterie vlivem podráždění dásní dostávají v nějaké míře do krevního oběhu.

„U celkově zdravého jedince si s tímto poradí imunitní systém. Pokud se však jedná o člověka například s diabetem nebo nějakým jiným onemocněním ovlivňující obranyschopnost, je bohužel možné, že se bakterie usadí někde ve vzdálených místech těla a mohou způsobit zdravotní obtíže,“ dodává MDDr. Ondřej Šrámek.

