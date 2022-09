Vysoký cholesterol: Pomůže vám jedno ovoce denně

Vysoká hladina cholesterolu v krvi je velmi nebezpečná zejména proto, že se ze začátku neprojevuje žádnými symptomy. Proto je nutné docházet na kontroly k vašemu praktickému lékaři a vysokou hladinu cholesterolu v krvi pravidelně monitorovat.

První kontrola hladiny cholesterolu v krvi by měla proběhnout už mezi 9 a 11 lety dítěte a poté by se měla opakovat zhruba každých pět let. S přibývajícím věkem by se poté měla frekvence těchto kontrol postupně zvyšovat.

Muži od 45 do 65 let by si měli nechat kontrolovat hladinu cholesterolu v krvi ideálně každý rok, nebo jednou za dva roky, to samé platí pro ženy ve věku od 55 do 65 let. Lidé starší 65 let by měli docházet na pravidelné kontroly každoročně.

V případě, že zjistíte, že u vás hladina této voskovité látky v krevním oběhu nadměrně stoupá, je nutné se okamžitě snažit o její opětovné snížení. V opačném případě se totiž cholesterol může usazovat na stěnách cév a snižovat tak průtok krve.

Může se z něj ale mimo jiné také utvořit krevní sraženina, která průtok krve cévami zcela znemožní. To může vést k život ohrožujícím stavům, jako je mrtvice nebo infarkt.

Rizikové faktory

Mezi rizikové faktory nadměrného zvýšení hladiny cholesterolu v krevním oběhu patří obezita, nezdravé stravování, nedostatečná fyzická aktivita, kouření, nadměrná konzumace alkoholu a věk vyšší než 40 let.

Vzniku tohoto nebezpečného stavu tedy předejdete nejlépe pomocí vyváženého jídelníčku, pravidelné fyzické aktivity, vyhýbání se zlozvykům, mezi které patří kouření a nadměrná konzumace alkoholu, a udržováním si zdravé tělesné hmotnosti.

Avokádo

Pomůže vám ale mimo jiné i konzumace jednoho druhu ovoce. Studie dokazují, že denní konzumace avokáda snižuje zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi. Můžete ho přidat do salátů nebo ho jen jednoduše rozmačkat na opečený toust a poté už jen tuto zdravou svačinku posolit a popepřit.

Zdroj: Mayo Clinic, AHA journals

