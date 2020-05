Bylinky můžeme velmi dobře zamrazit. Nedělejte ale stejné chyby jako mnozí před vámi, nebo je zničíte

Základem je správý sběr - bylinky k uskladnění “na horší časy” nikdy nesbíráme za parného dne. Je třeba se na zahradu vydat hned po ránu, kdy jsou rostlinky ještě svěží, nemají povadlé lístky a obsahují nejvíce aromatických látek. Takové bylinky sklidíme a následně připravíme co nejrychleji ke zmrazení.

Jen opravdovou kvalitu…

Stejně, jako bychom chtěli bylinky použít okamžitě, vybereme k zamrazení jen skutečně kvalitní části. Vybrané bylinky omyjeme a můžeme se pustit do samotného zamrazování. Tady ale pozor - pokud bychom bylinky zkrátka jen vložili do sáčku a do mrazáku, připravíme se o většinu výhod, které jejich následné použití přinese. Bylinky se vysuší a mrazem ztrácejí svoje kvality. Zamrazujeme je vždy zalité tekutinou.

Aby zůstaly bylinky kvalitní

Nemá smysl uchovávat v mrazáku nekvalitní suroviny (a bylinky špatným zmrazením svoji kvalitu jednoduše ztratí), proto se musíme zamyslet nad správným způsobem jejich konzervace. Jak bylo uvedeno, suché lístky brzy přijdou o většinu svých aromatických látek, proto je budeme zamrazovat zalité tekutinou. K tomuto úšelu sice můžeme využít obyčejnou vodu, ale není to tak docela ono. Mnohem lepší je využití kapaliny s obsahem tuku, který dokonce sílu bylinek zdánlivě posílí.

Masový vývar

Pro uskladnění bylinek v mrazáku můžeme použít například silný masový vývar, který pak můžeme využít na dochucení polévek nebo omáček. Postupujeme velmi jednoduše. Bylinky si nasekáme a vložíme do formiček pro výrobu ledu. Následně je zalijeme připraveným vychlazeným vývarem a okamžite uložíme na mrazák do míst, určených k rychlému zamrazení. Již za několik hodin, nebo lépe druhý den, je potom můžeme z formiček sesypat do sáčku, protože tak zaberou méně místa a my můžeme pokračovat další dávkou.

Olej...

Stejně jako silnějším vývarem můžeme bylinky zalít také přímo kvalitním olejem. V ideálním případě zvolíme olivový. Olej v mrazáku ztuhne a po rozmrazení si zachovává svoji kvalitu, dokonce posílenou vůní bylinek. V mrazení pokračujeme stejně jako v předchozím případě. Takto uskladněné bylinky můžeme v zimě použít na steaky nebo do jiných smažených pokrmů, kam nechceme přidávat vodu, stejně jako do zeleninových salátů.

Poslouží i voda

Pokud bychom chtěli bylinky v budoucnu využívat pro přípravu pokrmů, v nichž by vývar nebo dokonce olej neměly svoje místo, můžeme využít i vodu. Po rozmrazení a oschnutí pak máme připraveno dochucení pomazámek a dalších pokrmů, na které se jistě i v zimě budou strávníkům sbíhat sliny.

Správné označení je základ

Je nutné si uvědomit, že zamrazené bylinky budou vypadat velmi podobně. Proto nezapomeneme sáčky nebo krabičky s jednotlivými druhy náležitě označit. Určitě nebudeme spoléhat na to, že si do zimy zapamatujeme tvary kapsliček - dnes víme, že v krychličce je bazalka a oregáno má tvar hvězdičky. Budeme si to ale pamatovat i za půl roku?

