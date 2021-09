Nejčastější příjmení v Evropě: Češi nejsou s Novákovými sami a Finové netuší, jestli se mají stydět nebo být hrdí

Všichni jistě víme nebo alespoň tušíme, že v naší republice nosí nejvíce lidí příjmení Novák nebo Nováková. Je to logické, má to svůj důvod. Před zavedením příjmení se tak říkalo každému, kdo se do vsi přistěhoval. Jak jsou na tom ale v ostatních evropských zemích? Možná někoho překvapí, že co se týká Nováků, určitě v tom nejsme sami, ale díru do světa s nimi neuděláme.