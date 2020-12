Když dítě bere drogy: Signály jsou evidentní, bohužel ne každý si jich chce všímat

Omamné látky jsou stále dostupnější a drogová závislost u dětí představuje reálnou hrozbu. Podle současných statistik jsou v největším nebezpečí v souvislosti s drogami děti ve věku od 13 do 15 let. Často už vědí, co je to pervitin. Mnohem horší je však skutečnost, že desítky, možná i stovky z nich si na něm stihnou vytvořit závislost.

Čísla jsou alarmující

Za posledních dvacet let se počet drogově závislých dětí v České republice zdvojnásobil, jen v Praze se jich za loňský rok léčilo 272. Lékaři se dokonce setkali s jedenáctiletými dětmi, které byly závislé. Přitom míst, kde se mohou dočkat pomoci, je v celé zemi žalostně málo a mnoho dětí se tak k odborníkům vůbec nedostane. Zkrátka proto, že si ani jejich rodiče nepřipouští, že by se mohlo dít něco špatného. Přitom domnívat se, že drogy berou jen "zlobivé" děti, je scestná.

"Důvodem, proč děti sáhnou po drogách, bývá nejčastěji jejich zvědavost, snaha zapadnout do kolektivu, zahnat nudu nebo uniknout od reality. Drogová závislost nemusí být zpočátku vůbec patrná. Přesto existují signály, které vás mohou včas varovat," uvádí MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří.

Alkohol pravidelně konzumuje 60 % šestnáctiletých dětí, čtvrtina z nich denně kouří. Téměř 19 % navíc ještě pravidelně užívá nelegální návykové látky.

Jistotu můžete mít ve chvíli, kdy objevíte jasný důkaz, jako jsou drogy samotné, lahve od rozpouštědel, krabičky od léků, dýmky, papírky, semena, stříkačky a jehly. Existují ale i méně nápadné příznaky.

Čeho si všímat?

S menšími problémy ve škole se občas potýká každé dítě, pokud se ale jedná o častější absence či zhoršující se prospěch, měli byste zbystřit. Další známkou, že něco není v pořádku, je změna kamarádů či koníčků. Nejvýznamnějším varováním jsou ale samozřejmě změny v chování.

Pokud začne být vaše dítě více agresivní, nebo naopak skleslé, mohou být příčinou právě drogy. Ty mohou zapříčinit stranění se okolí či rychlé změny nálad. Pozor si dávejte také na nespavost, větší denní únavu nebo na změny vzhledu, jako je výrazný váhový úbytek. Pokud se sejde více výše zmíněných faktorů, raději začněte problémy aktivně řešit.

"Vaše obavy mohou potvrdit nebo vyvrátit orientační testy z moči odhalující přítomnost drog. Mají podobu papírových proužků či destiček a využívají chemické reakce detekční látky s příslušnou drogou. Aby nedošlo k falšování vzorku například jeho ředěním či náhrady, je vhodné být přímo u získání vzorku," vysvětluje Podroužek. Testování je přitom relativně levné a dostupné. Cena testu je vždy 150 korun za jeden typ drogy.

Jak dlouho po požití lze drogu v moči prokázat?

Marihuana – rozpoznáme za 6–15 hodin po užití a 10 až 30 dní i déle podle doby užívání.

Kokain – detekujeme za 3–6 hodin a v trvání půl dne až 5 dní podle doby užívání.

Heroin – po 2 hodinách a 2–3 dny podle doby užívání.

Pervitin a extáze – po 1–3 hodinách a 2 až 4 dny podle doby užívání.

Výsledky máte do pár hodin

"Výsledek získáte následující den po doručení vzorku moči. Negativní výsledek neznamená nutně vyloučení požití příslušné drogy, odběr je nutné vždy dobře načasovat. Nejvhodnější je vyzvednout si výsledky osobně druhý den v odběrové místnosti, kde jste vyšetření zadali," doktor Podroužek.

Veškerá vyšetření se provádí i bez doporučení lékaře za přímou úhradu. Je to ideální cesta zejména pro lidi, kteří nechtějí trávit čas v čekárně u lékaře a pak žádat, zda jim konkrétní vyšetření předepíše. Volí rychlejší cestu a navštíví rovnou odběrová místa. V takovýchto případech je totiž nejlepší mít jistotu co nejdříve.

