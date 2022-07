Klimatizace zvyšuje spotřebu paliva téměř o čtvrtinu: Jak ušetřit?

Používání klimatizace zvyšuje podle expertů spotřebu paliva zhruba o 20 %. Rozhodně ale není ideální klimatizaci nezapínat a riskovat tak přehřátí. Mohli bychom si tak způsobit nevolnost i mžitky před očima, a tím pádem ohrozit další účastníky silničního provozu.

Existují ale i jiné, mnohem levnější způsoby, jak se při řízení v horkém počasí zchladit.

Hydratace

Jedním z těch nejzákladnějších je dostatečná hydratace, a to nejlépe vychlazeným nápojem, který uložíte pod sedadlo či pod deky, aby zůstal chladný.

Zmrzlé flašky

Skvělým tipem je také připravit si na cestu plastové flašky plné zmrzlé vody a ručníky. Stačí jen zmrzlou pet láhev zabalit do tenkého ručníku a umístit si ji za krk či na bedra. Spolehlivě vás ochladí a její obsah se po rozehřátí změní ve vychlazenou vodu, kterou můžete vypít a osvěžit se.

Parkování ve stínu

Vždy myslete na to, že není nic horšího, než se vrátit do rozpáleného auta. Rozhodně proto vůz nikdy nenechávejte zaparkovaný na sluníčku, pokud chcete ušetřit palivo vypnutím klimatizace. Nahromaděného tepla uvnitř vozu se totiž ztěžko zbavuje. V tomto případě se vám tedy vyplatí "zainvestovat" do placeného parkovacího místa ve stínu.

Clony

Ideální je také používat clony na okna, které zajistí, že se vám do auta dostane mnohem méně světla, a tím pádem i méně tepla. V porovnání s cenami za spuštění klimatizace se vám investice do clon či roletek do auta rozhodně vyplatí.

Pootevřené okno

Rozhodně není dobrý nápad nechat okna do auta otevřená, aby se dovnitř dostal horký vzduch zvenku. Malé pootevření oken vám ale může pomoci zajistit proudění vzduchu ve voze spolu s jeho ochlazením.

