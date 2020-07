Může dnes ještě kouřit někdo, kdo má rozum? Dobrovolně si ničit zdraví a utrácet peníze už není trendy

Začněme trochou historie. Kouření má totiž také jistý společenský význam. Zatímco v 19. století a na počátku století dvacátého bylo považováno za symbol určité společenské úrovně, tak na počátku 21. století již byla prokázána jeho škodlivost spojená se vznikem karcinomu plic a dalších onemocnění. Proto je proti němu nyní vedena tak rozsáhlá kampaň.

Při spalování tabáku vzniká karcinogenní benzopyren, dehet a zhruba dalších 5 000 škodlivých látek. Uvolňuje se také nikotin, který vyvolává na kouření velmi silnou závislost. V místnosti, kde se kouří, navíc vzniká riziko tzv. pasivního kuřáctví, při kterém vdechují nekouřící kouř kuřáků.

Kouření je dnes, stejně jako alkohol, pomyslnou metlou lidstva. Faktem přitom je, že neexistuje jediný relevantní důvod, proč s kouřením začít nebo v něm pokračovat. Naopak existuje spousta argumentů, proč s ním přestat ještě dnes. Bohužel většina kuřáků o nich nechce slyšet a ani se nad nimi byť jen krátce zamyslet.

Počátek kouření tabáku můžeme vysledovat k civilizaci Mayů v Mexiku okolo roku 500 let před naším letopočtem.

Život může být delší i o deset let

Z jedné studie vyplynulo docela zajímavá informace, která praví, že kuřácí, kteří se s tímto zlozvykem rozhodli seknout před dovršením 34. roku života, žijí o deset let déle než jejich kolegové, kteří se kouření nezbavili do konce svého života.

Přestat s kouřením se samozřejmě ale vyplatí i daleko dříve. Kdo to ale zkusí a bude úspěšný před 44. narozeninami, může žít klidně i o devět let déle. Definitivní stopka cigaretám před 54. narozeninami pak může přinést k dobru až dalších šest let života.

Chraňte své děti

Cigaretový dým má na ně totiž naprosto katastrofální dopad. Pokud například žena během těhotenství kouří, zvyšuje riziko vrozených chyb u svého dítěte až o obrovských 30 %! Statistiky také hovoří i o tom, že novorozenci, kteří žijí v zakouřením prostředí, mají jedenáctinásobně vyšší riziko syndromu náhlého úmrtí dětí. Potomci kuřáků mají také daleko větší riziko, že budou v budoucnu trpět astmatem.

Neohrožujte ostatní

Může to znít jakkoliv neuvěřitelně, ale několik tisíc lidí ročně zemře v důsledku pasivního kouření. Tomu, kdo musí třeba v práci vdechovat cigaretový dým od kolegy, se zvyšuje o 24 % riziko, že onemocní rakovinou plic. V případě žen se zvyšuje riziko potratu v důsledku pasivního kouření dokonce o 67 %!

Kouření obecně může až za 90 % všech případů rakoviny plic a také způsobuje většinu případů plicních onemocnění. Asi nemusíme připomínat, že rakovina plic patří k nejsmrtelnějším typům rakoviny, které jsou většinou odhalené pozdě. Po diagnóze zůstává pacientům v průměru 16,4 měsíců života.

Ušetříte a budete lépe vonět

Koho tak úplně nezajímá zdraví, pak by se mohl zajímat alespoň o obsah své peněženky. V případě kouření jsou to samozřejmě naprosto vyhozené peníze. Kuřák si totiž prakticky za své finance kupuje možnost rakoviny. Kdo kouří krabičku denně, tak týdně vydá v průměru okolo sedmi set korun, což za rok činí přes 30 000 Kč, a to dá klidně na pěknou rodinnou dovolenou u moře.

