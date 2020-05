Nekvalitní ojetiny: Zaměřujeme se na interiér, motor i funkčnost airbagů

Pokud si chcete koupit starší auto, je třeba dávat pozor na spoustu věcí. Dnes se zaměříme na interiér vozidla, samotný motor, tlumiče i převodovku. Velmi často totiž bývá auto "omlazováno" i uvnitř, měněn bývá volant, řadicí páky, pedály nebo třeba nejrůznější tlačítka. Po případné bouračce se ve vozidlu mění i další součástky. Jak poznat tyto nejrůznější triky prodejců a na co bychom si měli dávat pozor?

Otevřete motorový a zavazadlový prostor, nebojte se odstranit všechny koberce, plastové kryty i rezervní kolo, abyste co nejlépe viděli na vnitřní spoje karoserie i jejího skeletu. Pokračujte na všech částech vozu. Kontrolujte obě strany zároveň a vzájemně je porovnávejte. Spoje jsou strojové, proto by mělo být vše symetrické.

Interiér vozu

Zkontrolujte stav čalounění, míru poškození sedaček (prosezení, skvrny, případné propálení aj.). Zaměřte se i na opotřebení volantu, pedálů, spojky, brzdy a řadicí páky - při 50 000 najetých km by rozhodně neměly být příliš opotřebovány. Musí být vidět struktura povrchového materiálu. Při více než 250 000 km bývá znatelně poškozen potah řadicí páky.

Pedály jsou zcela ošlapány. Podle míry opotřebení můžete zhruba odhadnout počet skutečně najetých kilometrů. Vynalézaví prodejci ovšem mění i celou řadu dílů, proto si dávejte pozor, jestli jsou například jednotlivé díly (například manžeta páky) přímo od daného výrobce.

Pozor na zatopení

Nahlédněte pozorně pod plastové části v interiéru, zda neobjevíte zbytky písku nebo bahna. Rozeberte čalounění ve dveřích, podívejte se pod prahové lišty, koberce i sedačky. Mrkněte také pod přístrojovou desku. Její kontrola bývá často opomíjena.

Právě pod ní však mohou zůstat stopy po zatopení. Přičichněte k čalounění, zda necítíte zápach bahna, dívejte se po skvrnách na sedačkách. Působením vody povolí izolace, která pak začíná oxidovat. Často pak nefungují elektricky ovládané části vozu. Výjimečné nebývá ani to, že prodejci přepojují kontrolku airbagu u havarovaného vozu na jinou a airbag vyřadí z funkčnosti.

Vystřelené airbagy

Po otočení klíčku do první polohy se rozsvítí všechny kontrolky. Ty by měly postupně zhasínat (vč. kontrolky airbagu). Pokud zhasnou všechny najednou, příp. kontrolka airbagu současně s jinou z kontrolek, znamená to, že je kontrolka přepojena na jinou (trik soukromých dovozců) a airbag je nefunkční.

Vůz tedy pravděpodobně havaroval. Kryt airbagu musí sedět přesně (na stranách stejné mezery, střed při zmáčknutí pevný), neměl by chybět nápis Airbag nebo Airbag - SRS a logo automobilky.

Motor je samostatná kapitola

U motoru zjistíte mnohé už pouhým pohledem. V kombinaci s testovací jízdou byste měli být schopni prověřit, zda je vše v pořádku. Opět se podívejte na sváry a šrouby v motorovém prostoru, zda nebylo auto bouráno. Ještě za studena otevřete nádobku s vodou a podívejte se zespoda na její víčko. Když je na něm emulze, znamená to, že olej prosakuje do vody nebo že je špatné těsnění pod hlavou. „Kupovali jsme auto na začátku února. A opravdu jsem se nestačil divit, co všechno je možné. Kdekoli, rozhodně se vás nesnaží podvést pouze v Praze,“ tvrdil Adam Krátký z Kutné Hory.

Motor by měl být čistý a suchý, bez viditelného prosakování oleje. Naskočit by měl napoprvé. Soustřeďte se na jeho chod. Nechte ho běžet na volnoběh a poslouchejte, zda se neozývají neobvyklé zvuky (klepání, škubání). Motor by měl držet stejnou hladinu otáček bez znatelného kolísání.

I podle barvy kouře poznáme kondici motoru u kupovaného vozidla.

Sundejte víčko olejové krytky a otočte ho. Když je na ní emulze, znamená to, že do oleje teče voda nebo olej nebyl řádně měněn. Když je krytka cítit benzinem, znamená to, že mechanická pumpa propouští benzin.

Výfukový kouř

Podle barvy kouře, který vychází z motoru po zahřátí, poznáte leccos i bez měřicích přístrojů.

Modrý kouř - pístní kroužky propouštějí olej do válce nebo netěsní ventily. Motor je silně opotřebovaný.

Černý kouř (u dieselu) - motor je pravděpodobně velmi opotřebovaný nebo má špatně seřízené čerpadlo. Bílý kouř - do spalovacího prostoru uniká voda z chladicího systému. Může být špatné těsnění pod hlavou motoru nebo prasklá hlava motoru.

Brzdy, tlumiče, výfukový systém a převodovka

Zkontrolujte brzdové kotouče - musí mít dostatečnou tloušťku a nesmí na nich být hrany, vrypy nebo drážky, které by snižovaly jejich účinnost! Účinnost brzd ověříte při prudkém brzdění z vysoké rychlosti. Pokud se ozvou nezvyklé zvuky, nebo dokonce rány či vibrace, očekávejte velkou investici do opravy. Důležité je zjistit, zda brzdy "nevadnou", tedy jestli se při opakovaném brzdění nesnižuje jejich účinnost. Na rovném úseku na chvíli uvolněte volant a brzděte. Pokud auto "nedrží stopu", jsou na vině špatné brzdy, uchycení náprav, vadná geometrie nebo sjeté pneumatiky.

Tlumiče by měly být suché, bez známek úniku náplně. Výfuk nesmí být prorezlý, zaměřte se na spoje jednotlivých dílů. Bez funkčního katalyzátoru neprojde vůz měřením emisí a STK, tudíž je vozidlo nezpůsobilé provozu. U převodovky musí rychlosti jít zařadit lehce, plynule a přesně. Řazení vyzkoušejte při pomalé, klidné jízdě i při sportovní jízdě s vytáčením otáček do maxima.

