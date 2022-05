Podvádí vás partner? Expert odhalil frázi, podle které to poznáte

Nespočet lidí má podezření, že je partner podvádí, jen zkrátka nejsou schopni nevěru odhalit, či vyvrátit. Často je pak takový problém to jediné, na co dokáží myslet; může jim tak negativně ovlivňovat kvalitu života.

Na sociálních sítích se objevilo video, ve kterém vztahový specialista odhalil jednu frázi, kterou partneři podvádějící své drahé polovičky často používají. Cory Skolnik, který se věnuje vztahovým problémům již několik let, prozradil, že by si ženy měly dávat pozor na frázi: „Ona je jen kamarádka.“ Podle specialisty ji muži často používají v momentě, kdy svou partnerku podvádí.

Dokonce i prozradil, co taková fráze podle něj skutečně znamená. „Znamená to, že si toho člověka drží blízko pro případ, že by se v budoucnu nudili,“ uvedl Cory. „Také to znamená, že jde o ženu, která vás pravděpodobně nahradí, kdybyste svého partnera opustila, nebo vás s ní podvádí,“ pokračoval.

Podle specialisty se muži frází „To je jen kamarádka“ snaží celou situaci obrátit vzhůru nohama tak, aby to vypadalo, že to jeho partnerka zkrátka přehání.

Video zhlédly statisíce lidí a vysloužilo si tisíce komentářů.

Většina sledujících s videem souhlasila. Několik z nich pod příspěvkem upozornilo na to, že pokud by daná žena byla skutečně jen kamarádkou, tak by se snažila udržovat si určitý odstup a nepřekračovat některé hranice, aby svému údajnému kamarádovi neničila vztah.

Někteří podotkli, že ty samé rady platí také obráceně. Frázi údajně používají i ženy, které podvádí svého partnera.

„Já jsem se naučila, že pokud ti ji nepředstaví jménem, ale jen jako kamarádku, tak tam něco nehraje,“ napsala jedna ze sledujících.

„Jo, tak ta holka, o které mi tvrdil, že je jen kamarádka, je teď jeho žena,“ svěřila se další se svou zkušeností.

