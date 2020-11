Pozor na jedlou sodu: je to vynikající pomocník, ale některých povrchů by se neměla dotknout. Jinak zapláčeme nad výsledkem

Mnozí z nás považují jedlou sodu bezmála za zázrak. Neobejdeme se bez ní v kuchyni, ale velmi dobře poslouží také při čištění nejrůznějších povrchů v domácnosti, kdy nahradí drahé prostředky, nabízené v drogeriích. Některé skvrny snad ani jinak než právě jedlou sodou nevyčistíme. Jen si ale musíme dát pozor na to, abychom si nepřidělali zbytečné problémy. Povrchů, jimž bychom se měli se sodou v ruce obloukem vyhýbat, sice není mnoho, ale přesto existují.

Soda a alobal - jak kdy...

Jistě znáte způsob čištění třeba stříbrných šperků, kdy do vody přidáme právě jedlou sodu, ale také kousek alobalu. Vložené stříbrné předměty pak poměrně rychle získají krásný lesk. To si ale můžeme dovolit jen u drobnějších a méně vzácných předmětů. Pokud byste takto chtěli čistit skutečně starožitné a (alespoň pro nás) cenné předměty, raději se dvakrát rozmyslete. Může se stát, že svícen po prapraprababičce, který se v rodině dědí z generace na generaci, přece jen není z tak kvalitního stříbra, jak jste si představovali, i když to jistě pro jeho majitele nic nemění na jeho hodnotě. Jenomže taková sodová koupel by mohla narušit jeho povrch a napáchat nevratné škody.

Pozor na škrábance

Jedlou sodu nemusíte jen rozpouštět ve vodě, aby se s úspěchem chopila svého úklidového úkolu. Mnoho skvrn lze vyčistit i přímo posypáním daného povrchu sodou a jejím rozetřením. V takovém případě je ale potřeba si uvědomit, že sodu používáme jako abrazivo, tedy jako materiál, který čistí i svojí hrubostí. Z toho jasně plyne, na jaké povrchy bychom ji neměli takto používat. Jde například o pozlacené nebo jiným podobným způsobem upravené povrchy, jako jsou stříbrné a jen tenkou vrstvičkou zlata potažené prstýnky nebo přívěsky, případně slavnostní příbory, jejichž výjimečnost podtrhuje také zlatý povlak. Pokud mají tyto předměty zůstat dlouho krásné a bez vady, měli bychom na jejich čištění zvolit jemnější materiál.

Na hliník raději ne!

Asi jen málokdo už dnes vaří v čistě hliníkových hrncích, používá hliníkové lžíce nebo naběračky. Víme, že to není pro naše zdraví rozhodně to nejlepší a nádobí z moderních, zdravotně nezávaných a dokonce i nepřilnavých materiálů je na trhu víc než dost. A tak není problém si nějaký dobrý hrnec pořídit. Nádobí po babičce potom končí na chatě jako ozdoba, případně jej uchováváme v krabici jako památku. Ani na jeho čištění ale sodu raději nepoužívejte, protože její působení vede k narušení hliníkového povrchu a to následně vede k jeho oxidaci. Místo krásně vyleštěného nádobí nebo i jiných hliníkových předmětů bychom tak brzy mohli mít doma zčernalé nádoby, nad jejichž stavem bychom asi nejraději plakali.

Máte doma mramor?

Sodou bychom neměli čistit ani mramor, i když ten má doma asi málokdo. Přesto je dobré vědět, že i v tomto případě by mohlo dojít k chemické reakci, která by následně mohla rozpoutat nechtěné procesy a poničit luxusní povrch.

Jinde soda pomůže

Na většině ostatních povrchů se ale nemusíme sody bát. Třeba v kouzelné kombinaci s octem dokonale vyčistí troubu, dlaždičky v koupelně (pokud nejsou mramorové…), ale pomůže i s čištěním matrací, pomůže zprovoznit zanesený odpad u dřezu, odstraní případný pach z lednice - zkrátka kromě uvedených případů se můžeme na sodu téměř vždy spolehnout. Jen je třeba přemýšlet o tom, že jsme se ve škole učili i fyziku a chemii, tedy předměty, které se nám většinou zdály být úplně zbytečné a teď je možné je využít v úplně běžném životě - třeba při obyčejném úklidu.

