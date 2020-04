Realitní makléři odhadují, jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí. Koronavirus prý jejich snížení nepřinese

Zaměstnanci, živnostníci i podnikatelé nyní žijí v nejistotě. Zvrátí tato situace vývoj cen nemovitostí, které v poslední době poměrně rychlým tempem a citelně rostly? Jak vypadá situace nyní, několik týdnů po rozšíření pandemie a opatření, která ji mají alespoň zmírnit?

Zatím je vše v normálu

Majitel holdingu M&M Reality Petr Morcinek konstatuje, že se alespoň do této chvíle realitní obchody nezastavily. Jeho společnost dokonce za měsíc březen podle jeho vyjádření neeviduje žádný propad. „Naopak registrujeme zvýšenou poptávku po nemovitostech, což je do jisté míry dáno tím, že lidé zůstali doma a mají více času,“ vysvětluje Petr Morcinek s tím, že pro klienty realitních kanceláří je v tuto chvíli nejdůležitější bezpečnost obchodu. Makléři využívají v maximální míře elektronickou formu komunikace s klienty, od video hovorů a virtuálních prohlídek až po elektronickou formu podpisu smluvní dokumentace.

Sleva z ceny situaci nevyřeší

„Lze bohužel očekávat, že se konkrétní lidé dostanou do tíživé finanční situace, a tím rozšíří řady těch, kteří například nedosáhnou na hypoteční úvěr. To ale samo o sobě neznamená, že vznikne okamžitý tlak na snížení cen nemovitostí. Člověk, který nezíská hypoteční úvěr, totiž nebude moci koupit byt za 2 miliony, ale ani za 1,8 milionu. Převis poptávky nad nabídkou je stále tak vysoký, že tento modelový byt zkrátka koupí jiný zájemce. Na trhu se mohou objevit jednotlivé případy prodejců, kteří sleví z ceny, aby v konkrétní nelehké situaci prodali co nejrychleji. Plošné snižování cen ale v nejbližší době neočekáváme,“ uvádí Petr Morcinek.

Kupující využívají virtuální prohlídky

Se stejnou teorii pro nadcházející období přichází i oblastní manažerka pro Jihomoravský kraj Jarmila Odehnalová. „Jistou reakci jsme zaznamenali zejména na začátku protivirových opatření, někteří prodávající na čas stáhli své nabídky, ze strachu z prohlídek. Nicméně toto se v posledních dnech zase uvolňuje. Ve chvíli, kdy přijde nová nabídka, a zatím se tak děje za stejné ceny, reakcí je srovnatelné množství poptávek jako před nouzovým stavem. Roste zájem o virtuální prohlídky a jednání takzvaně na dálku prostřednictvím moderních technologií. Řada lidí také bude chtít využít předpokládaných nízkých úrokových sazeb. A přetlak poptávky nad nabídkou je v Brně dlouhodobě tak vysoký, že je zde značná rezerva do momentu, než by ceny měly začít klesat,“ domnívá se Jarmila Odehnalová.

Mohou zlevnit komerční nájmy

„Zda nakonec přinese zlevnění očekávaná ekonomická krize, případně kdy a jak výrazné, bude záležet na mnoha faktorech. V první řadě by patrně zlevňovaly komerční nájmy. Naopak u rezidenčních nájmů poptávka jen tak neklesne a neočekáváme ani znatelný propad v cenách nájemního. Ovšem to vše za předpokladu, že nejpřísnější opatření skončí v dohledné době,“ doplnila jihomoravská manažerka.

O chaty a chalupy je velký zájem

Pokles zájmu o nemovitosti prozatím nezaznamenal ani Jan Martina, který se v Praze a okolí zabývá také prodejem chat a chalup. „V meziročním srovnání aktuálně sledujeme stejně silnou poptávku po chatách a chalupách jako s nástupem loňské hlavní, tedy jarní sezony prodejů. Přitom právě u rekreačních nemovitostí by koronavirová krize mohla nákup rekreačních nemovitostí odložit, neboť se nejedná o nejnutnější řešení bytové situace. Neděje se tak ale, poptávka je naopak posílena, a to vyhlídkou na nemožnost v létě cestovat, což se významně dotýká především obyvatel bytů ve městech,“ vysvětluje si situaci Jan Martina.

Budí se národ chatařů

„Již několik let zpátky jsme sledovali renezanci českého chalupářství, přičemž roli hrála i zhoršená bezpečnostní situace v některých přímořských destinací, jako jsou Egypt či Tunisko. Nyní se lidem zavírají i cesty do Chorvatska, Itálie a dalších oblíbených destinací, tudíž lze opět očekávat ještě větší nárůst zájmu o tuzemské chaty a chalupy. Zároveň je pravděpodobné, že se na trhu uvolní menší počet rekreačních objektů než v loňském roce, a to z důvodu, že i ti jejich majitelé nebudou moci, případně se budou bát cestovat a zváží tedy, zda rekreační nemovitost právě teď prodávat, nebo na ní raději strávit léto s dětmi,“ nabízí pražský realitní makléř nástin pravděpodobného výhledu do blízké budoucnosti na trhu s nemovitostmi.

Vše ukáže čas

Zdá se tedy, že se podle těchto předpokladů výraznějšího snížení cen nemovitostí nedočkáme, v některých případech, jako například právě u posledně jmenovaných chat a chalup by mohl být trend dokonce i opačný. Trh je ale částečně nevyzpytatelný, a tak až čas ukáže, zda a o kolik se ceny nemovitostí skutečně pohnou. Přesně si to zatín netroufají odhadnout ani odborníci.

