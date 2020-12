Rok 2021 z pohledu hvězd: V únoru raději nikam nelétejte a čekejte celosvětové i osobní změny

Tématem číslo jedna roku 2020 byla pandemie koronaviru. Těžko si můžeme myslet, že zmizí s prvním lednovým dnem. Jaké ale podle Vás a podle hvězd máme pro rok 2021 vyhlídky? Budeme se s koronavirem potýkat ještě dlouho?

Co se týče vývoje pandemie, budou první týdny roku 2021 pravděpodobně dost náročné, zejména konstelace kolem 13.1. 2021 nevyznívají pro naši republiku příliš optimisticky, může se jednat o jeden z kulminačních vrcholů pandemické křivky u nás.

Mohl by to být poslední vrchol pandemie nebo máme počítat s delším obdobím?

Z hlediska dalšího vývoje ještě také budeme mít „na perno“. Situace mezi planetami je poměrně rušná a bude přinášet nové cesty, nové způsoby, nové nápady a vynálezy. Silná intenzivní období téměř vždy přinášejí velké převratné věci.

Mluvíte o velkých a převratných momentech - máte na mysli světové události nebo i lidské osudy?

V roce 2021 budou i hodně konzervativní či zpátečničtí jedinci nuceni udělat nejeden krok vpřed, a je dost možné, že se jim to i zalíbí …

Když mluvíme o lidských osudech, nemůžeme vynechat vztahy, lásky, hodnoty. Jak se na nás tato doba podepisuje v tomto ohledu?

Mezilidské vztahy prošly mohutným vývojem a dost hlubokou prověrkou, o tom není pochyb. Ty, které vydržely, budou čistší, průhlednější, a opravdovější.

Velká spousta lidí byla a stále je nucena zabývat se hodnotami, ať už v přímém slova smyslu a čistě materiálně, anebo ve smyslu životních, duševních či duchovních hodnot, priorit.

A jak to bude dál - dokáží nám hvězdy něco naznačit?

Vidíme, že i hodnoty celé společnosti se posouvají. Celý systém se mění a měnit bude. Minimálně v posledních desetiletích se tak nějak pokroutil, pokřivil, chce se mi říci, že „byl infikován nějakým virem“. Teď se léčí, a je a bude to proces.

Rok 2021 bude tedy ve znamení léčebného procesu, lidí i společnosti.

Jak se může lidstvo léčit?

Léčbu podpoří i návrat k přírodě, na kterou jsme v tom zběsilém tempu skoro zapomněli. Teď je, vzhledem k opatřením, procházka nebo vyběhnutí do přírody, téměř jediný pohyb, který si můžeme dopřát. Já osobně už jsem málem zapomněla, jaká je vůně podzimního listí nebo jak božský pohled nabízí takové azurové ráno u zimní řeky. Podobný zážitek člověku rozzáří celou sobotu, neděli, celé dny. A o to jde.

To jsme ale pořád u nás doma. Jak vidíte rok 2021 z větší výšky, tedy v celosvětovém měřítku?

Všimla jsem si velmi extrémní konstelace kolem 10. - 12. února 2021. Což může v překladu přinést náhlé a nekompromisní situace, a to ze světového úhlu pohledu. Chápu, že se nabízí otázka, zda to může souviset s pandemií. Může. Ale také se mohou přidružit další záležitosti, jako je finanční krize, krach měny, která půjde napříč zeměmi. Ale ve hře mohou být také informační technologie, doprava, navigace, elektrárny, výbuchy, zemětřesení, pády letadel.

Osobně bych se v tomto období cestování letadlem vyloženě vyhýbala.

Našla jste ve hvězdách ještě něco dalšího zajímavého, snad i trochu optimističtějšího?V roce 2021 se budeme učit novým věcem, přizpůsobovat se novým situacím, tento rok přeje studiu, rozšiřování obzoru, hledání nových cest i zásadním krokům. Budeme chtít smysluplně zaplnit prostor, který vznikl spoustou změn, které přinesl rok 2020.

KAM DÁL: Socialistický silvestr jako vrchol televizní zábavy. Hvězdná přehlídka herců a zpěváků baví dodnes.