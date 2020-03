Sledovanost televize stoupá a v domácnosti vzniká ponorka. Několik rad, aby se rodina v karanténě nezabila

Aktuální bezpečnostní nařízení zásadně změnilo harmonogram všech občanů České republiky. Děti nechodí do školy, ten, kdo nemusí docházet do zaměstnání, pracuje z domova a na nějakou dobu nelze volný čas trávit v galeriích, v kině či v jiných místech se zdrojem zábavy a odpočinku.

Krátké procházky do parku či do lesa jsou snad jedinou aktivitou, kde nabrat na všechno trochu síly. Čas tak většinou trávíme za zavřenými dveřmi a kdo nemá domeček se zahrádkou, musí rodinný program vymyslet tak, aby se doopravdy nezbláznil.

Televize nás nespasí

Byť Česká televize nasadila do svého programu výukový program UčíTelka, kde si děti alespoň v malých dávkách mohou zopakovat látku ze školy, je to jen malý kousek z celého dne, který poslouží pro odpočinek rodičů. Nechat děti zapomenuté před televizní obrazovkou totiž rozhodně není ten nejlepší nápad, jak trávit velmi specifický čas v uzavřeném kruhu rodiny.

Byť to pro rodiny není jednou z nejsnadnějších období, musí ho umět přečkat a ideálně využít v co největší prospěch. Nikdo nechce dopadnout jako hlavní postava v kultovním filmu Osvícení od Stanleyho Kubricka.

Ten, kdo má alespoň balkón, zahradu či les za plotem, je v této hře na karanténu vítězem. Volný čas může trávit na vzduchu. Nikdo nikoho neohrožuje a drama se odehrává jenom na obrazovkách počítačů či televize. První krok pro to přežít v domácnosti je omezit sledování zpravodajských serverů a televizních kanálů.

Nikdo nechce mezi děti šířit paniku a vysvětlovat, že nejsou ohroženi na životě, rozhodně není ideálním tématem k večeři. Z pasivního diváka se tak musí stát aktivní tvůrce programu. Jak tedy trávit smysluplně čas v době karantény?

Doma je až moc doma

O televizi byla řeč. Pokud se bez ní neobejdete a děti před ní na chvilku potřebujete „uklidit”, zamyslete se alespoň nad tím, jaký program jim dovolíte. Karanténa totiž nejsou letní prázdniny, ale je jasné, že obývací pokoj není třída ve škole. Základní je stanovit si přes den program a pevný rozvrh. Nenarušovat to, na co jsou děti ze školy zvyklé.

Anarchie ještě není třeba a učit se novým věcem můžeme i moderními způsoby. Není na škodu zvážit, jestli dětem v televizi nepustit nějaký zajímavý poučný dokument, z kterého by pak následně mohly udělat nějaký domácí úkol.

Doma můžete zkusit způsob výuky, který ve škole není možný. Zkuste děti zapojit do domácích aktivit. Ať pomůžou s úklidem, pomáhají vařit, prostřít stůl apod. Po obědě je žádoucí malá procházka a jistě máte v knihovně mnoho literatury, která už dlouho čeká na to, až se jí někdo z rodiny bude věnovat.

Na zvážení je také jestli nevyužít služeb různých internetových televizních programů, jako je Netflix či HBO. Hledejte takový obsah, který bude co nejpozitivnější a pozornost se v těchto těžkých časech upne na něco zcela jiného.

Co bojovka?

Co je určitě žádoucí, je učinit dětem také zábavný program. Být venku je zatím opravdu jenom na krátkou procházku. Zatím doba nedospěla do fáze, kdy bychom s klidným svědomím mohli vzít dítě na dětské hřiště.

Hrát si tak musíte doma. Co třeba na schovávanou? Není problém. S trochou snahy také vymyslíte nějakou malou bojovku a do her můžete zapojit také vědomostní rozměr. Učit se totiž můžete i hrou. Dobré je, aby se do podobného procesu zapojila celá rodina.

Ze skříně jistě dokážete vytáhnout zapomenuté stolní hry jako Člověče nezlob se, karty, ale podobné hry si klidně můžete také vyrobit. Třeba takové pexeso není vůbec žádný problém.

Den co den se vám bude zdát, že vás pomalu začínají stěny domova pojídat, pokud můžete, tak nasedněte do auta a udělejte si výlet do lesa či jenom na projížďku po okolí. V nejlepším případě navštivte chalupu či chatu, kde si odpočinete od všech negativních zpráv a budete blíže přírodě.

Záleží také na tom, jak se bude civilizační krize nadále vyvíjet. Zatím neskládejte zbraně a jako rodina s dětmi máte zodpovědnost i za zábavu svých potomků. Nebojte se jim tak objednat třeba jejich oblíbenou pizzu. I pro ně to totiž nebude lehké období.

