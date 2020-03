Napumpujte svoji imunitu: Tepelné zpracování zeleniny a dlouho odložené ovoce přichází o důležité vitamíny

Co můžeme udělat pro silnou imunitu? Kromě základních hygienických pravidel je dobré se také zamyslet nad správnou stravou. Žít zdravě totiž nikdy nebylo tak žádoucí jako dnes. Na pultech obchodů se výprodej nekoná, takže stačí sáhnout jen po tom nejlepším. V jakém ovoci je nejvíce vitamínů?

Co můžeme udělat pro silnou imunitu? Kromě základních hygienických pravidel je dobré se také zamyslet nad správnou stravou. Žít zdravě totiž nikdy nebylo tak žádoucí jako dnes. Na pultech obchodů se výprodej nekoná, takže stačí sáhnout jen po tom nejlepším. V jakém ovoci je nejvíce vitamínů?

Vitamín C je nejčastěji používaným vitamínem, který podporuje přirozenou obranyschopnost. Roušku už máte ušitou, ale podpořit svoje zdraví musíte ještě dobrou stravou. V jakých potravinách se nachází nejvíce vitamínu C?

Čerstvá strava

Hlavně s rozumem. U konzumace potravin s velkou dávkou vitamínu C není nutné něco přehánět. Denní doporučená dávka je 60 až 90 miligramů tohoto silného antioxidantu. Ten najdeme převážně v ovoci a zelenině. Většina lidí si však neuvědomuje, že tepelným zpracováním či dlouhodobějším skladováním se vitamín C vytrácí.

Klidně se tak může stát, že konzumujete obrovské porce zdravých surovin, ale znehodnocujete je špatnou úpravou. Paradoxně se tak člověku s kvalitním jídelníčkem může stát, že nemá dostatek potřebných antioxidantů. V ideálním případě je tak dobré si ovoce a zeleninu připravit v co nejčerstvějším stavu.

Co třeba smoothie?

V tomto ohledu je ideální si na pomoc zavolat mixér nebo jiný kuchyňský spotřebič, s kterým zpracujete zeleninu a ovoce v syrovém stavu. Vytvoříte si lahodný koktejl, jenž nejenom napumpuje vaši imunitu, ale také se stane lahodnou součástí vašeho dne. Receptů je nekonečné množství a sami po chvíli zjistíte, že i vy budete velmi rádi improvizovat. Stačí jen chtít a hlavně si zvyknout na pravidelnost.

Ta je totiž v rámci posílení imunity zcela zásadní. Nárazovou a panickou konzumací ovoce a zeleniny nic nevyřešíte, leda tak svůj vnitřní pocit, že děláte něco pro své zdraví. Pokud však tento blahodárný zvyk neopustíte stejně rychle, jako jste k němu přišli. Vitamíny se totiž rozpouštějí ve vodě, a tak je velmi rychle vyloučíte močí. Pravidelnost tak zaručuje zachování nějaké hladiny antioxidantu v těle.

Co je nejhodnotnější?

Předtím, než svůj nákupní košík naplníte ovocem a zeleninou, je dobré si udělat pořádek v tom, jaké suroviny jsou v tomto ohledu nejbohatší na přítomnost vitamínu C. Člověk by řekl, že třeba takový pomeranč je jistota, ale existuje mnoho jiných druhů, které mají bohatší rejstřík blahodárných látek.

Asi nejlépe jsou na tom žlutá paprika a brokolice. Jejich hodnoty vitamínu C jsou nad 100 mg ve 100 g suroviny. Následují u dětí ne moc populární kapustičky a kedlubna. Ideální třeba do polévky. Nezapomeňte si také vyhlídnout papáju, kiwi a třeba ananas. Z těchto tří surovin by byl opravdu velmi dobrý koktejl, takže pokud budete mít štěstí a zrovna na ně v supermarketu narazíte, neváhejte.

Na vitamíny jsou velmi bohaté také jahody, rajčata a již zmíněné pomeranče. Mnoho lidí si však neuvědomuje, že třeba takový černý rybíz či šípky mohou také velmi pomoci. U šípku se doporučuje silný čaj.

KAM DÁL: Objev chlorpromazinu znamenal zcela novou etapu v psychiatrii.