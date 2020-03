V obchodech chybí droždí. Není ale žádný problém vyrobit si svoje vlastní

Droždí? To nemáme. Takovou odpověď teď slyší zákazníci ve většině obchodů. Lidé se snaží chodit nakupovat co nejméně a mnozí se vrátili k domácímu pečení, na což trh (jako na mnoho dalších věcí) zkrátka připraven nebyl. A tak nám nezbývá než začít improvizovat. A není to vůbec tak těžké, jak by se mohlo zdát. I droždí se dá vyrobit doma…