Anglie zavírá turisty za ostnaté dráty, týká se to i Čechů. Výslechy trvají i týden, pak jsou lidé ze země vyhozeni

Britská opatření proti potenciálním migrantům traumatizují návštěvníky z celé Evropské unie. Lidé cestující do Anglie jsou na letišti zavíráni do vazby, která v některých případech trvá i týden, aby byli o něco později ze země doslova vyhozeni. K jejich zadržení přitom stačí i jen pouhá domněnka, že by možná mohli cestovat do Británie za prací.

Zavřeli ji do zadržovacího střediska

Italský konzultant pro Národní zdravotní organizaci v Anglii popisuje šílenou situaci, ve které se ocitl po tom, co ho jeho neteř z Itálie přijela navštívit. Místo toho však skončila ve vazbě v zařízení obehnaném ostnatým drátem.

Giuseppe Pichierri, který pracuje pro Národní zdravotní organizaci už 15 let. „Čekal jsem i s dcerou na letišti, abychom neteř vyzvedli. Nedočkali jsme se jí,“ vysvětloval. Čtyřiadvacetiletá žena byla na noc zavřena v zadržovacím středisku Colnbrook. Tam byla ve středisku vyslýchána a následně vyhoštěna ze země.

Nikdo jim neřekl, kde je

Pichierri odvedl uplakanou čtyřletou dcerku domů. Co se stalo, se dozvěděl až z telefonátu uprostřed noci. „Nikdo nám neřekl, kde je,“ popsal stav, ve kterém se ocitl. Následující den svou neteř musel sám vystopovat až do zadržovacího střediska. Našel ji ustrašenou a rozrušenou. Myslela si, že je ve vězení, nevěděla však za co.

„Moje zkušenost z letiště byla naprosto otřesná. Ale čím víc nad tím přemýšlím, tím víc jsem odhodlaná se vrátit. Chci prostě vidět svou rodinu a nikdo mi v tom nezabrání,“ řekla žena po návratu do vlasti.

Jakákoli práce je zakázána

Pichierri svou neteř do Británie pozval, aby si zlepšila angličtinu a mezitím pomohla jemu a jeho ženě s hlídáním dcery. Měla s sebou dopis, ve kterém strýček zdůrazňuje, proč do Británie jede. Jenže si neuvědomil, že práce (ať už placená, nebo ne) bez víza byla po brexitu zakázána.

Chtěl přiznat svoji chybu a celé nedorozumění vysvětlit autoritám, šanci k tomu ale nedostal a vyhoštění neteře nemohl nijak zabránit. Tato žena v tom však nebyla zdaleka sama. Deník The Guardian informoval o podobných osudech španělských, francouzských, bulharských a českých občanů, kteří byli přes noc zadržováni na letištích a odvezeni do imigračních středisek.

Zdroj: The Guardian

