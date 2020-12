Automobilová revoluce: Japonsko chce zakázat provoz benzinových vozů

Hlavní mluvčí vlády uvedl, že ministerstvo plán zmapuje do konce roku. Krok přichází poté, co se Tokio v říjnu zavázalo snížit na nulu do roku 2050 emise uhlíku. Japonsko tak bude po Británii teprve druhou zemí ze skupiny vyspělých států skupiny G7, která se rozhodla postupně vyřadit benzinová vozidla z provozu.

Ceny baterií klesají

Podle zprávy společnosti Boston Consulting Group by se měl podíl elektrovozů v Japonsku v roce 2030 zvýšit na 55 procent. Podíl elektrovozů by měl rychle stoupat i globálně díky tomu, že ceny baterií klesají rychleji, než se předpokládalo, píše se ve zprávě.

Britský premiér Boris Johnson před dvěma týdny oznámil, že Británie zakáže prodej nových osobních a dodávkových aut s naftovým a benzinovým pohonem už od roku 2030, což je o pět let dříve, než plánovala. Vláda chce podle něj do takzvané zelené průmyslové revoluce investovat asi 12 miliard liber (asi 351 miliard Kč).

