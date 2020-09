Babiš: Plaga má zjistit, zda učitelé v Praze chtějí respirátory. A co si takhle brnknout, kluci?

Do dalších regionů by nabídka respirátorů pro učitele šla v případě, že budou mít na takzvaném semaforu též oranžovou, dodal předseda vlády. Kabinet a Rada vlády pro zdravotní rizika podle Babiše rovněž řešily, jak ochránit učitele, aby v případě výskytu onemocnění covid-19 nemuseli do karantény a výuka ve školách tak nebyla narušena.

Nemá na nikoho číslo?

„Nechceme nikomu nic nařizovat, proto vláda pověřila ministra Plagu, aby zjistil u primátora Hřiba, jestli by učitelé v hlavním městě měli zájem o dodávku respirátorů. V Praze je teď situace nejhorší. Stejná nabídka půjde do dalších regionů v případě, že budou mít na semaforu oranžovou barvu,“ napsal. To je pech, na pana Babiše zřejmě každý číslo má, ale on nemá na nikoho. Na druhou stranu, kdyby si kluci zavolali, celá exhibice před kamerami by už neměla valný smysl.

V Praze zůstaly kvůli onemocnění pedagogů po prázdninách uzavřené například ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, ZŠ waldorfská v Jinonicích a Fakultní ZŠ Ped FUK v Praze 13. Třídy nebo celé školy jsou uzavřeny též v dalších krajích. Týká se to například Benešovy základní školy v Doudlevcích v Plzni nebo zlínské mateřské školy na Kútech.

