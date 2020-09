Jak je to s mytím dětí? Příliš časté koupání pro ně může být nebezpečné

Protestují vaše děti vůči večernímu koupání? Věřte nebo ne, dnešní věda jim vychází vztříc. Proč by se děti neměly koupat tak často a kolikrát týdně by měly vanu či sprchu navštívit? To jsou otázky, které rezonují mezi rodiči i odborníky. Jaká je tedy pravda?