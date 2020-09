Koronavirus jako strašák školáků: Jak posilovat imunitu v kolektivu proti neznámým virům a bakteriím

Dětský organismus se v průběhu dospívání postupně učí bránit všemožným infekcím. Malé děti bývají často nemocné, zejména po prvním nástupu do školky či jiného většího kolektivu. Tato onemocnění jsou normální, organismus si tak buduje přirozenou imunitu. U větších dětí, které navštěvují velké kolektivy déle, pak záleží na konkrétním stavu.

Pokud je imunita dítěte v dobré kondici, kontakt s nakaženým kamarádem ho nijak ohrozit nemusí. V případě, že je imunitní systém oslabený, je dost pravděpodobné, že onemocní také. Doporučuje se tedy proto imunitu nejen zdravou stravou, ale i vhodnými vitamínovými doplňky.

Nejdůležitější jsou vitamíny

V ideálním případě by měly být všechny potřebné vitamíny obsaženy v denním příjmu potravy dítěte. „Dostat se do stavu, kdy dítě sní opravdu všechno tak, aby se mu z potravin dostalo správného poměru všech vitamínů, je složité. Některé děti preferují ovoce, jiné zeleninu, do některých pak rodiče nedostanou vůbec nic. Pokud není jídelníček dostatečně vyvážený, je na místě zařadit doplňky stravy,“ radí PharmDr. Ivana Lánová.

Imunitu je vhodné podporovat zejména před prázdninami, před nástupem do školy a v období respiračních infekcí, které nám hrozí za pár týdnů. „Dobré je podpořit dětskou obranyschopnost vyššími dávkami B-komplexu, vitamínu D a C, zinkem, vitamínem D3 nebo selenem. Já osobně doporučuji zařadit také probiotika,“ doplňuje Ivana Lánová. To, jaké doplňky stravy zařadit, vždy proberte s dětským lékařem či lékárníkem. Pomohou vám zvolit správnou formu i dávkování.

Vsaďte na bylinky a klidový režim

Velkou zátěží pro dětský imunitní systém jsou opakovaná nachlazení. „Opravdu důležité je, aby každou nemoc dítě důkladně vyleželo a nepřecházelo ji,“ radí Lánová. Dětskou imunitu můžete podpořit i bylinkami. Mezi nejznámější pomocníky patří například rakytník řešetlákový, šišák bajkalský, ženšenové přípravky, grapefruitová jadérka nebo echinacea.

V souvislosti s aktuálním děním a možným opětovným nařízením nošení roušek ve vnitřních prostorech, což se týká i dětí v některých částech škol, je třeba se zamyslet nad tím, jak děti ochránit.

Které roušky zvolit pro děti

„Jednorázové roušky jsou určeny především pro ty, kteří je nosí delší dobu v kuse a mění si je nejdéle po 3-4 hodinách. Vydechovaným vzduchem vlhnou, a tak by pro děti, které je musí mít ve školách pouze na chodbách a společných prostorech, asi nebyly zcela optimální,“ tvrdí PharmDr. Lánová.

Pro děti jsou tedy vhodnější roušky látkové. Ty mají hned několik benefitů. Dají se prát a žehlit, tedy používat opakovaně, čímž odpadají větší pořizovací náklady. Stačí jich mít jen několik na střídání – každý den dostane dítě roušku čistou. Jejich barvu a design můžete přizpůsobit potřebám dítěte a udělat z nich vhodný doplněk jejich outfitu.

„Pro ochranu však nestačí jen nošení roušek. Je třeba dodržovat základní hygienická pravidla. Důkladně děti upozorněte, aby si pravidelně myly ruce mýdlem a teplou vodou. Do tašky jim můžete pro jistotu přibalit i malé balení dezinfekčního gelu,“ dokončuje rady pro školáky do dnešních nebezpečných dní Ivana Lánová.

Posilování imunity u dětí spočívá v několika jednoduchých zásadách:

1. Choďte s dětmi do přírody, ať mají dostatek čerstvého vzduchu. Ten totiž napomáhá prokrvení dýchacích cest a sliznic očí i uší, čímž se zvyšuje jejich odolnost.

2. Zajistěte jim dostatek pohybu ve formě sportovních aktivit, zlepšíte tím jejich obranyschopnost.

3. Častěji doma větrejte, i když je chladněji. Nejen že se do něj dostane čerstvý vzduch, zároveň se tím ratolest otuží.

4. Zaveďte doma pravidelný režim a spánek. Změna režimu může mít na dítě negativní vliv, ať už oslabením imunity, nebo ve formě stresu. Pokud tedy potomek čeká nástup do školy či nového kroužku, naučte ho s předstihem chodit včas spát a vstávat, aby si režim osvojilo.

5. Nepodceňujte hygienu. Veďte děti k tomu, že umývání rukou po použití toalety, hraní si s mazlíčky nebo po příchodu z venku je samozřejmost.

6. Vařte pestrou a zdravě vyváženou stravu. Správně vyvážený jídelníček je základem silné imunity, nemělo by v něm tedy chybět ovoce, syrová zelenina, luštěniny, celozrnné pečivo, rostlinné oleje (zejména olivový, mandlový či sezamový), maso, zejména pak rybí.

