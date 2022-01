Babiš terčem vtípku Národního muzea. S Kalouskem a Čapím hnízdem už na věčné časy

Bývalý ministr financí a expremiér ČR Andrej Babiš se nesmazatelně zapsal do dějin naší země. Jeho osobní posedlost politickým rivalem Miroslavem Kalouskem se stala terčem mnoha satirických ztvárnění. Oba pánové se i rok po odchodu někdejšího šéfa TOP 09 z politiky častují nevybíravými poznámkami na sociálních sítích či v médiích, pokud se debata stočí k tématu, které může s tím druhým alespoň vzdáleně souviset.

Zvolání "Za všechno může Kalousek" už jakoby zlidovělo, a stalo se synonymem pro odpověď, na níž se nechce tázanému hledat nebo říkat nahlas ta správná odpověď. A dost podobně jako Kalousek pronásleduje život poslance Andreje Babiše kauza Čapí hnízdo, kterou dle jeho slov vykonstruovali. Kdo a proč zatím nikdy nespecifikoval, každopádně státní zástupce Jaroslav Šaroch v této věci žádá poslance Parlamentu ČR již potřetí, aby svého kolegu vydali k trestnímu stíhání.

Šéf Přírodovědeckého muzea už se zřejmě nemohl na Babišovy strasti dívat a zželelo se mu ho natolik, že mu pro ně stvořil pomníček. Expozici, které vévodí čapí hnízdo se dvěma černobílými krasavci totiž z výšky hlídá zmáný český ptát kalous obecný. Na satirické ztvárnění nočních můr Andreje Babiše upozornil na twitteru předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil slovy: „V neděli jsem náhodou zjistil, že součástí jedné z expozic Národního muzea je shodou náhod nad ČAPÍM HNÍZDEM SE VZNÁŠEJÍCÍ KALOUS. Návštěvu muzea doporučuji a na expozici s vírou ve smysl pro humor upozorňuji ⁦@kalousekm a ⁦@AndrejBabis.“

Na vtipné popíchnutí šéfa horní komory Parlamentu ČR zareagoval geolog Národního muzea v Praze Ivo Macek: „Potvrzuji, že to byl záměr. Expozice je dlouhodobá a chtěli jsme do ní schovat takovou menší satiru dnešní doby.“ Komentáře k tweetu se začaly jen hrnout. Například uživatel Bubetka napsal: „Na takovéto skryté satiry a dvojsmysly jsou Češi experti. A proto mám tento národ rád.“

A smíchy plačícího smajlíka přidal i Miroslav Kalousek, který jím reagoval na označení svého účtu v příspěvku předsedy senátu. Ředitel Přírodovědeckého muzea, spadajícího pod Národní muzeum, Ivo Macek kontroval slovy: „Doufám, že vám to nevadí, ale chtěli jsme do expozice vsadit i menší satiru dnešní doby. Pojem “čapí hnízdo” je totiž na dlouhá léta zdiskreditován i v zoologické terminologii.“ A Kalousek, jenž s ptákem kalousem rozhodně nemá kvůli podobnosti jména žádný problém, odepsal: „Naopak. Líbí se mi, že někdo dokáže vymyslet legraci i v seriózní vědě.“

Co na to Andrej Babiš? Ten se do satirického vlákna na twitteru nezapojil. S ohledem na to, že jeho kauza nebyla doteď uzavřena, odložena ani rozsouzena, je celkem pochopitelné, že by smysl pro humorný nadhled hledal jen těžko.

