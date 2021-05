Česká republika byla v podstatě vymazána z turistických map. Cestovní ruch padl na kolena, může za to i vláda, říká ekonom

Hotely zůstávají zavřené, do restaurací se nesmí. Damoklův meč v podobě hrozby nákazou nemocí covid-19 se nad těmito zařízeními zřejmě bude vznášet i v době, kdy se jejich provoz konečně rozběhne. I to je důvod, proč lidé nejspíš omezí klasické dovolené pořádané cestovními kancelářemi. Pro cestovní ruch to není dobrá zpráva.