Hledá se politické dno: Babišův kult osobnosti mizí a Hamáčkův červený svetr je na cáry. Přesto je stále kam klesat

Někteří z nás pamatují časy, kdy na politický konec stačila podivná půjčka na byt nebo pár kabelek pro milenku. Andrej Babiš rád tuto dobu nazývá "politickým Palermem". Sám ale v České republice rozpoutal něco, co ještě nemá pojmenování. Možná se ujme pojem "Babišismus", nebo někdo přijde s ještě trefnějším označením.

Dno? Ani náhodou, pane Fialo

„O osudu vlády A. Babiše rozhodl Ústřední výbor KSČM. K tomu snad ani není potřeba nic dodávat. Téměř třicet let po listopadu 1989 Andrej Babiš a Jan Hamáček společně s Milošem Zemanem přivedli komunisty k moci. ČR stáhli na politické dno,“ napsal si 30. června 2018 na Twitter předseda ODS Petr Fiala. Jenže se spetl, dno to zdaleka nebylo.

Od té doby nejen, že uplynulo hodně vody, ale pan premiér se svým vicepremiérem dokázali zemi dotáhnout do průšvihů takových rozměrů, že se o tom před bezmála třemi lety nikomu nezdálo ani v nejdivočejších snech. Jen namátkou můžeme jmenovat Evropskou komisí potvrzený střet zájmu předsedy vlády, čachry s dotacemi a tak dále. Samozřejmě ani "best in covid" hodně dlouho neplatilo.

Pro špinavou práci do Moskvy

A pak tu máme "kauzu Vrbětice". Hamáčkova cesta necesta do Moskvy, kde měl chtít podle informací webu Seznam zprávy "vyšmelit" vakcínu Sputnik a summit prezidentů Ruska a USA v Praze za ututlání zapojení ruských agentů do výbuchu muničního skladu a smrti dvou českých občanů.

„Nezdá se mi, že by jel "zobchodovat" Vrbětice pouze za lahvičky s podivným obsahem. Myslím, že Zeman, Babiš a Hamáček potřebují něco jiného. Udržet se u moci, zajistit si beztrestnost a zdiskreditovat opozici před volbami,“ vysvětluje senátorka Miroslava Němcová, podle které se pro „špinavou pomoc z Prahy jezdí do Moskvy tradičně“.

Babiš s Hamáčkem nemají svědomí

Kult osobnosti Andreje Babiše pomalu mizí. Podle předvolebních průzkumů jeho hnutí už dříve přeskočila koalice Pirátů a STAN, teď i koalice SPOLU. Doby, kdy mohl uprostřed Václaváku (za plného "provozu" před pandemií) zabít štěnátko a prošlo by mu to, jsou nejspíš pryč. Nebylo by ale moudré pana premiéra jakkoli podcenit. Je to zkušený hráč velkých rolí i zásadních scén. Na svou hlavní partii se tak možná teprve chystá.

Kde je tedy politické dno, co by se muselo stát, abychom ho dosáhli? „Tuto otázku si pokládám každý den. Co premiér s vicepremiérem předvádí poslední rok, je za hranou myslitelného. Myslím, že oba to dno ještě více prohloubili. Babiš s Hamáčkem nemají žádné svědomí a své funkce měli složit už dávno. Ulevilo by se jak jim, tak celému národu. Nekompetentnost obou je donebevolající a já jsem rád, že si toho lidé začínají všímat a v průzkumech začíná ANO výrazně ztrácet,“ řekl pro Čtidoma.cz europoslanec Tomáš Zdechovský. Nejspíš to už velmi brzy poznáme, politická žumpa stále ještě svého dna nedosáhla...

KAM DÁL: Psychické problémy a rakovina: Lékař vysvětluje, jak deprese souvisí s vážnými nemocemi a co určitě nedělat.