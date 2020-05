Co škola, to jiný režim. Lišit se bude fungování kuchyně, ale třeba i počet učitelů a dětí ve třídách

Základní školy by se pro mladší školáky měly po víc než dvouměsíční pauze kvůli pandemii covidu-19 otevřít příští pondělí. Budou se muset řídit přísnými hygienickými doporučeními ministerstva školství a epidemiologů. Docházka bude dobrovolná. Děti by ve školách měly být rozděleny do stálých skupin nejvýše po 15. Rodiče mohou své děti do skupin nahlásit do dnešní půlnoci. Dominantní by podle ministerstva měla zůstat do konce školního roku výuka na dálku.

Přihlášených dětí je asi čtvrtina

„Příprava na fungování školních skupin je v různých školách velmi odlišná,“ potvrdil předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Záleží podle něj na tom, jak současnou situaci kolem uvolňování opatření proti koronaviru vnímají jednotliví ředitelé a učitelé a jaké prostorové a personální podmínky školy mají. „Podle toho, jakým způsobem jednotlivé školy provoz obnoví, se pak liší i zájem rodičů o docházku dětí.“

Například v Masarykově základní škole v Praze 9, kterou Černý řídí, zůstanou třídní učitelé doma a budou pokračovat ve výuce na dálku. Ve skupinách se budou střídat asistenti pedagoga, vychovatelky i někteří učitelé z druhého stupně. Rodiče podle něj i kvůli tomu přihlásili do skupin pouze asi čtvrtinu dětí. Ze 16 tříd na prvním stupni by mohlo vzniknout maximálně deset skupin, řekl. „Jídelna ve škole bude vařit jedno jídlo a odpoledne pak ve skupinách zůstane přibližně polovina přihlášených,“ dodal Černý.

Učitelky přijdou všechny

Větší zájem o návrat dětí je v Základní škole Jana Masaryka v Praze 2, kde rodiče do dnešních deseti hodin dopoledne přihlásili zhruba 120 dětí z celkem 175, tedy asi dvě třetiny. Podle ředitelky Ivy Vláškové to zatím vypadá, že se skupiny nebudou muset spojovat z různých tříd, ani se třídy nebudou dělit. Děti podle ní budou mít dopoledne vždy svou třídní učitelku a odpoledne vychovatelku nebo asistenta pedagoga. Jídelna bude připravovat obědy formou studených balíčků, které budou žáci jíst ve třídách.

Učitelky se podle ní hodlají do školy vrátit všechny. Výuku na dálku pro děti, které zůstanou doma, podle ní budou vyučující zajišťovat po otevření školních skupin asi hlavně odpoledne. Videokonference podle ní pedagožky zřejmě omezí.

Děti doma nenechávejte, když není důvod

Podobně se zřejmě utlumí výuka na dálku i v Základní škole Antonína Čermáka v Praze 6, kam se chystá vrátit 362 dětí z 420, tedy asi 85 procent žáků prvního stupně. Podle ředitele Petra Karvánka má každá třída svůj blog s informacemi o učení, podle kterého mohou běžně doma pracovat třeba i nemocné děti. „Já věřím, že do tohoto režimu to překlopíme u dětí, které z nějakého důvodu zůstanou doma.“ Škola rodiče vyzvala, aby děti doma bezdůvodně nenechávali.

Z celkového počtu přihlášených bude 220 dětí chodit do jídelny, která bude vařit jedno jídlo, doplnil Karvánek. Zhruba 90 dětí bude ve škole zůstávat i odpoledne. Zajištění provozu jídelny a družin ve formě odpoledních školních skupin označil za organizačně hodně náročné.

Ředitel Základní školy Brána jazyků v Praze 1 Petr Tlustý zatím počet přihlášených nechtěl blíže upřesnit. Uvedl, že stále neví, jak vše dopadne. Řekl, že má 280 odpovědí z celkem 350. Podotkl, že pokud někteří rodiče přihlásí děti do skupin na poslední chvíli, může to naplánované fungování skupin ve škole zkomplikovat.

