Dezinformátorka z demonstrace chce do Senátu. Manipulace davem funguje, proruská klika se raduje

Demonstrace na Václavském náměstí v Praze namířená primárně proti vládě Petra Fialy přilákala celou řadu podivných existencí. Jednou z nich byla i Jana Zwyrtek Hamplová, která se na pódiu tak rozohnila, že snad ani ona nemohla stíhat počítat, kolik nesmyslů vypustila.

Několik perliček z úst paní Hamplové:

současný premiér se svou partou, která nic neumí, nás chce obětovat pro své ego, aby mu klepali na rameno za hranicemi naší republiky

to, co tady dnes je, jsme vybudovali my a naši předkové, a tady se to rozhazuje za naše hranice

vláda a Evropská unie si vás vezmou jako rukojmí a vy vše zaplatíte

Ruské dezinfo scéně se dařilo

Pro mnoho lidí jde však o slova, která by nechali tesat do kamene a každý den si je opakovali jako mantru. Je jim jedno, že Evropská unie jen v roce 2019 poslala do Česka 97,9 miliardy korun, zatímco jsme odvedli "jen" 42,4 miliardy. Nebo to možná nevědí, protože lidé jako paní Hamplová jim to říkat nebudou.

Další "radikální" žena:

V Karlovarském kraji slavila historický úspěch SPD. Operátorka tamní zdravotnické služby Eva Chromcová postoupila do druhého kola senátních voleb, což se hnutí nikdy předtím nepovedlo. SPD zde v říjnových sněmovních volbách získalo 12,8 hlasů.

Pak se vlastně ani není čemu divit, že právnička proměnila kandidaturu do Senátu v postup do druhého kola, když za sebou nechala i současnou senátorku Šárku Jelínkovou z KDU-ČSL. „Potvrzuje to, že kandidátům napojeným na ruskou dezinformační scénu se dařilo celkem dobře,“ řekl pro Čtidoma.cz politolog Jan Charvát. Proruská klika se tak právem raduje.

Hlasitá byla během pandemie covidu

Názory Jany Zwyrtek Hamplové jsou pro mnohé lidi za hranou. Chytit ji za slovo je však prakticky nemožné, případným soudním tahanicím se šikovně vyhýbá. Je přeci vlastenka, ne dezinformátorka. Navíc nejde o žádného politického zajíčka, ale zkušenou matadorku, která začínala na radnici v Mohelnici v barvách ČSSD. V roce 2005 byla krátce ve Sněmovně, když nahradila ministra Pavla Dostála, který zemřel.

O Senát se uchází letos už potřetí, předchozí pokusy nebyly úspěšné. Není bez zajímavosti, že v kroměřížském obvodě, kde kandiduje, vůbec nebydlí. Široké veřejnosti se poprvé více představila během pandemie covidu-19, kdy hlasitě vystupovala proti vládním opatřením.

