Hamáček dostal tahák na cestu do Moskvy. Seznam nepříjemných otázek mu sepsal hlasitý kritik vlády

Vztah mezi Českem a Ruskem je velmi komplikovaný. Při pohledu na naši historii se tomu ani nelze divit. Působení Rudé armády, čtyřicet let komunistické vlády řízené z Moskvy, okupace v roce 1968 a samozřejmě i nenápadný vliv Ruska po sametové revoluci. V kontextu historie se tedy zdá Hamáčkova cesta celkem nevysvětlitelná, vyvolává otázky a také ostré reakce politiků napříč politickým spektrem. Tedy vyjma komunistů, a žádné rozhořčení nepřišlo ani prostřednictvím twitteru Jiřího Ovčáčka z Pražského hradu.

Veřejně známé osobnosti se na sociálních sítích ptají, jaké jsou pravé důvody Hamáčkovy cesty. Je to vakcína? Upevnění dobrých vztahů s Milošem Zemanem? Předvolební kampaň? Nebo snad veřejná politická sebevražda? Ideální tematické okruhy pro schůzi se soudruhy sepsal Hamáčkovi do taháku Jiří Padevět na svém facebookovém profilu. A například starosta Úval a středočeský radní Petr Borecký tento výstižný příspěvek komentoval slovy: „Vy jste dneska byl u hodně dobrého dealera ....“

Sebevědomé Česko

Ironický komentář spisovatele a nakladatele Jiřího Padevěta přispěl k pátečním intenzivním diskuzím o tom, co vlastně chce Jan Hamáček v Moskvě řešit. Vojenský speciál Airbus k cestě do Ruska dostal, přesto se v něm pro některé novináře nenašlo místo.

A i když se premiér Babiš naoko tváří, že se mu cesta šéfa koaličního partnera nelíbí, nezatrhnul mu ji, ačkoli ze své pozice mohl. Zřejmě proto, že nějaké jasné zadání pro svůj výlet Jan Hamáček od někoho dostal a šéf vlády to ví. A přitom se nemusí vůbec jednat o kontroverzní vakcínu Sputnik V.

Téměř 32 let od pádu komunismu se dostáváme do situace, kdy Česká republika navenek nepůsobí jako sebevědomá země. Odkaz Václava Havla a jeho odvaha i v zahraniční politice jsou spíše nostalgickou vzpomínkou. Pokud by Hamáček naplnil nerealistickou představu Jiřího Padevěta, oslovil by tím zajisté více voličů do parlamentních voleb, než vazalstvím vůči Rusku. Jenomže k tomu Hamáček odvahu jen těžko najde.

V kontextu dnešního společného letu ministrů zahraničních věcí Estonska, Lotyšska a Litvy do Kyjeva, aby diplomaticky a jasně podpořili Ukrajinu v současné nelehké situaci, je jeho cesta do Moskvy o to více varovným signálem nejen pro celou Evropskou unii, ale celý svět a také občany Česka.

