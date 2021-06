Zoo Hodonín už vypustila zvěř do výběhů. Zpráva o uniklých tygrech byla nesmysl, zničené jsou pokladny a psí útulek

Obrovská vlna solidarity se od brzkého pátečního rána snáší směrem k Zoo Hodonín, které se ničivé tornádo nevyhnulo a zpustošilo vše, co mu přišlo do cesty. Jeho sílu naštěstí nepocítil pozemek, na němž se zoopark rozkládá naplno, větrný trychtýř prošel přední částí kolem vstupního prostoru.

Pro Čtidoma.cz zhodnotila situaci Marie Blahová přímo ze Zoo Hodonín. „Je to v podstatě obrovské štěstí, protože vlna prošla přední částí zahrady s pokladnami, kde se nacházela celkem rozlehlá zalesněná část. Stromů tam zůstalo pouze tak 10 %, všechny boudy, co sloužily jako sklady, lehly k zemi. Ale v zadní části zoo, která slouží jako ubikace pro zvířata a výběhy, spadlo v uvozovkách jen pár stromů a větví a poškozené není téměř nic.“

Psí útulek neexistuje

Přesto nejsou materiální škody na hodonínské zoo nijak zanedbatelné, tornádo totiž zcela zničilo přední část zahrady a také místní útulek pro pejsky, který k zahradě patří. „Tam je to katastrofa a zde by nám velmi pomohla finanční pomoc od dárců, protože útulek bude třeba vybudovat téměř celý znova,“ dodala manažerka propagace Zoo Hodonín Marie Blahová.

Místní psí útulek slaví letos 1. srna 25 let fungování a výročí se ponese ve stínu této tragické události. Všichni pejsci ale řádění živlu přežili a solidarita se projevila téměř okamžitě. Čtyřnohých obyvatel bez střechy nad hlavou se ujal nedaleký útulek Bulhary Břeclav.

Tygři mimo klece?

Při většině tragických událostí se velmi často objeví ve veřejném prostoru neověřené informace, jejichž původcem často bývá jen někdo, kdo z pohodlí svého obýváku touží po senzaci. Hodonínská zoo tak musela v nejvypjatějších momentech vyvracet "zaručené" zprávy, že utekli místní vzácní tygři ussurijští.

Ti samozřejmě zůstali po celou dobu ve svých klecích a jejich únik z ubikace ani nehrozil. Zoo šířící se fake news důrazně okamžitě dementovala nejen na svém webu, ale i na facebookovém profilu. „Po sociálních sítích se šíří nepravdivé poplašné zprávy o údajném úniku tygrů z naší zoo. Ubezpečujeme vás, že všechna nebezpečná zvířata jsou ve svých ubikacích. Žádné z nich se při bouři nedostalo ven.“

Jsou zvířata nervózní?

Jak takový stresující prožitek nesou zvířata a vysledovali jejich ošetřovatelé nějaké postraumatické chování? „Byli jsme všechna zvířata pečlivě zkontrolovat. Na pavilon opic a jednu voliéru spadly větve, ale obyvatelům se nic nestalo. Stresová situace pro ně asi byla jen krátká, i když hodně intenzivní. Nezpozorovali jsme na nich nic závažného a mohla být ráno vypuštěna do výběhů. Zřejmě bylo obrovským štěstím, že to bylo rychlé a nejsou ani agresivní, ani podrážděná či poplašená. Nebylo to pro ně jednoduché, ale všichni jsou v pořádku,“ doplnila Marie Blahová.

Nejezděte, pošlete peníze

Jak dlouho bude obnova Zoo Hodonín trvat, se nedá prozatím odhadnout, poškození jsou závažná, ale ne neřešitelná. Pro zahradu jde spíše o další stresovou situaci, neboť byla stejně jako všechny ostatní zoo v ČR velmi dlouho zcela uzavřena kvůli opatřením spojeným s pandemií koronaviru. Finanční ztráty jsou tak pro celý projekt již katastrofální a bude třeba, aby přišla pomoc z co nejvíce stran. Jak můžete pomoci vy? „Dobrovolníky nyní nepotřebujeme, na práce vystačíme s vlastními silami a už dnes k nám přijeli místní. Ale peněz budeme potřebovat jistě hodně,“ přiznala manažerka.

Své dary můžete zasílat na transparentní účet Zoo Hodonín: Číslo transparentního účtu: 1122122/0100, variabilní symbol: 6666, IBAN: CZ19 0100 0000 4354 5827 0267, anebo přes donio.cz/ZooHodonin, kde si za svůj příspěvek vyberete odměnu.

