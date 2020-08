Králův Dvůr na Berounsku pokračuje v opravách zámku. Letos investuje zhruba půl milionu korun do výměny oken ve spodní části a chystá revizi celého projektu. Radnice uvažuje o tom, že by se práce na zámku urychlily. Město brzy doplatí staré úvěry a mohlo by na opravy dát více peněz. Vše ale záleží na vývoji ekonomiky.