Z babiččiny kuchařky: houby rostou jako o život, připravte si z nich podle starých receptů třeba vynikající guláš

Smaženice, obalované houby nebo bramboračka. Kolik dalších receptů z hub ještě znáte? Asi jich moc nebude, a přitom naše babičky uměly s houbami pracovat velmi kreativně. Přece jen jde o sezónní jídlo, které je možné získat zadarmo. Kdo by si to chtěl nechat ujít? Výborně se najíst a ještě ušetřit se přece hodí i dnes.

Pokud se alespoň jednou v roce vydáte na houby, určitě už máte v hlavě plán, jak s “úlovkem” naložíte. A když se nakonec ještě poštěstí a vy si nesete domů plný košík, můžete začít svoje nápady realizovat. Jenže proč pořád dokola opakovat jen několik nejznámějších receptů? Přitom z minulosti jich známe snad stovky - a jsou vynikající. Co třeba zkusit smetanovou omáčku s houbami?

400 g tvrdých hub

dvě lžíce hladké mouky

250 ml sladké smetany ke šlehání

200 ml zakysané smetany

500 ml vody Koření: mletý kmín, pepř, nové koření, bobkový list, sůl Případně: ocet na dochucení

Smetanová omáčka

Jak na to? Z košíku nejprve vybereme tvrdší houby, které samozřejmě důkladně očistíme a poté je nakrájíme. Ideální jsou silnější plátky, které se dobře uvaří, ale udrží si konzistenci. Již při přípravě hub si můžeme dát do hrnce ohřívat půl litru osolené vody s novým kořením a kmínem. Jakmile se začne vařit, přisypeme do ní houby a zhruba čtvrt hodiny vše povaříme.

Zatímco se budou houby vařit, využijeme čas na smíchání obou kelímků smetany a zašleháme do nich mouku a poté i trochu horké vody. Jakmile jsou houby uvařené, vyndáme koření a do vody vmícháme připravené smetany. Máme prakticky hotovo. Omáčku už jen dochutíme pepřem podle chuti, případně přisolíme a po další čtvrt hodině, kdy vše vaříme s občasným promíchání, je hotovo docela. A co k omáčce? Klidně si můžeme vybrat mezi bramborem a houskovým knedlíkem, nezklame ani jedno.

500 g tvrdých hub

100 g slaniny

1 l masového vývaru

2 lžíce rajského protlaku

1 lžíce plnotučné hořčice

2 ks stroužky česneku

2 ks cibule

sádlo Koření: sladká mletá paprika,

majoránka, pepř, sůl hladká mouka na zahuštění

Houbový guláš

Ani při přípravě houbového guláše nemůžeme vynechat důkladnou očistu základní suroviny, tedy samozřejmě hub. Opět si vybereme pokud možno ty nejtvrdší kousky, které bude možné nakrájet na větší kousky - v guláši “nahradí” maso, tak s nimi také tak zacházíme.

Základem pro omáčku je na tuku osmažená slanina spolu s cibulkou. V tomto případě se doporučuje využít místo oleje sádlo, omáčka je určitě chutnější. Když začne slanina vonět, přidáme k ní houby a vše zalijeme ideálně masovým vývarem. Pokud nemáme, můžeme použít i vývarovou kostku, ale jistě víme, že doma připravený vývar bude vždy lepší variantou. Na dochucení potřebujeme papriku, samozřejmě sůl a pepř, špetku majoránky a sušeného česneku (nebo samozřejmě česnek čerstvý) rajský protlak a případně i hořčici podle chuti. Nakonec omáčku zahustíme moukou a po převaření můžeme podávat krásně vonící jídlo na stůl - opět s knedlíkem, ale chutnou variantu vykouzlíme i s chlebem, který k tomuto guláši hojně jedli naši předci.

