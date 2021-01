Lidé, kteří prodělali covid, se do nemocnice vrací. Řada z nich má vážné komplikace, někteří umírají

Podle britských vědců musela být celá třetina lidí, kteří byli hospitalizování během jarní vlny nového typu koronaviru, znovu převezena do nemocnice. Hned dvanáct procent z těchto pacientů následkem prodělání nemoci covid-19 zemřelo.

Komplikace po několika měsících

Britští vědci tvrdí, že komplikace se mohou projevit klidně až po několika měsících, kdy byl pacient propuštěn z nemocnice. „Jsou propuštěni domů, ale následky jsou dlouhodobé. Vrátí se tedy do nemocnice a tam zemřou,“ prohlásil pro deník Telegraph profesor Kamlesh Khunti, který je spoluautorem zmíněné studie.

Jedním z velkých strašáků je fakt, že mnoho lidí má po prodělání nemoci covid-19 cukrovku /ředtím ji neměli). Jestli však covid ničí beta buňky, které produkují inzulin a pak se rozvine cukrovka první typu, zatím není úplně jasné. Možností je i to, že by nemoc mohla způsobit rezistenci na inzulin, což by pak znamenalo cukrovku druhého typu.

Obrovská zátěž do budoucna

Současná britská studie je zatím největší, která byla na pacientech po covidu uskutečněna. Sledováno bylo 47 780 lidí, z toho 4745 bylo na jednotce intenzivní péče. Během 140 dní se zpět do nemocnice vrátilo 29,4 procenta z nich a 12,3 procenta z celkového počtu zemřela. Výhled do budoucna tak rozhodně není příznivý.

„Není to jen o smrti. Tady hovoříme o extrémní zátěži dlouhodobě po hospitalizaci,“ vysvětlila doktorka Christina Pagelová z Jednotky klinické a operační analýzy na University College London. Podle ní je zřejmé, že neřešíme "tady a teď", ale obrovské komplikace do budoucna. Pacientům se prokazatelně zhrošuje zdraví a zkracuje život nemluvě o zátěži pro celé zdravotnické systémy.

