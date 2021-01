Nejen v Česku se očkují kolemjdoucí. V USA dávali vakcínu náhodným motoristům

„Když pracovníci a dobrovolníci úřadu pro veřejné zdraví okresu Josephine County (JCPH) ve středu dokončili svou hromadnou vakcinační akci na střední škole Illinois Valley High School, nikdo by netipoval, že budou na cestě zpět do Grants Pass zřizovat improvizovanou kliniku. Ale přesně to se stalo,“ píše na své facebookové stránce okresní úřad.

Vakcíny by nestihli dovézt

Když tým na zasněžené silnici uvízl v koloně za vzpříčeným kamionem, zbývalo mu asi šest hodin na to, aby zbývající dávky vakcíny dopravil k pacientům čekajícím v cílové stanici. Jeho členové ale dospěli k závěru, že by kvůli dopravní situaci přípravky nestihli dovézt "nezkažené", popsal deníku The New York Times šéf veřejného zdraví v Josephine County Michael Weber.

„Jelikož nechtěli žádnou dávku promarnit, začali pracovníci JCPH chodit od auta k autu a nabízet zaseknutým motoristům příležitost dostat vakcínu...“ pokračuje příspěvek na facebookové stránce jeho úřadu.

Hej, nechcete injekci?

Reakce motoristů na nabídku vakcinace na silnici uprostřed lesa byly různé. Většina lidí se podle Webera v prvním momentě zasmála a poté zdvořile odmítla. „Byly to zvláštní rozhovory,“ popisoval situaci okresní činitel. „Představte si, že jste zaseklí na kraji silnice ve sněhové bouři a někdo k vám přijde a řekne: Hej, nechtěli byste injekci do ruky?“ řekl Weber.

Nakonec se ale dostatečný počet zájemců našel. Jeden z nich prý byl tak nadšený, že si okamžitě sundal tričko a vyskočil z vozu. Weber zase uvedl, že zažil "jednu z nejskvělejších operací" své kariéry.

