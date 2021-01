Primátor Hřib mluví o zatajování informací ze strany vlády. Očkování seniorů v hlavním městě je prý chaotické

Gros ve svém dopise vyzval vedení města, aby začalo očkování koordinovat. "Zavládl chaos, zákon džungle, prostě kdo si co kde urve... Bohužel se i přes opakované ujišťování, že se veškerá agenda vakcinace povede přes státní registrační systém, setkáváme se situacemi, z nichž vyplývá obcházení systému," napsal Gros.

Chce očkovací centrum

V dopise rovněž uvedl, že situace vypadá, jako by byly některé městské části ze strany magistrátu upřednostňovány. "Rád bych se mýlil."

Radnice prý zprovoznila telefonní linky, připravila dopravu a doprovod lidem s pohybovým omezením a má vybavené prostory pro očkovací centrum. "Požádali jsme již 12. ledna o potřebný status. Zatím bez kladné odpovědi z vaší strany," uvedl Gros.

Gros proto po městu chce, aby bylo zřízeno očkovací centrum v Praze 8 a zapojit do očkování praktické lékaře. Zároveň se ptá, proč z přednostní registrace k očkování vypadli stomatologové či instrumentáři a jak budou fungovat mobilní očkovací týmy.

Vše měl řídit vládní koordinátor

Radní Milena Johnová dopoledne řekla, že postup vlády při očkování seniorů nad 80 let je chaotický a vadí ji porušování předem domluvených pravidel. Vše měl řídit národní koordinátor, který měl spolupracoval s těmi krajskými. To, že se tak neděje, prý způsobuje, že Praha může řešit pouze očkování seniorů v domovech, kterých je z celkových asi 60.000 zhruba 4000. "To budeme mít nyní hotovo a dál máme sedět se založenýma rukama? S tím se nesmířím," řekla Johnová.

Primátor Hřib uvedl, že vláda před kraji tají informace. "Nevíme ani to, kolik z 36.394 lidí dosud očkovaných v Praze je skutečně místních a nebo jde o lidi odjinud." Podle Johnové se děje i to, že senioři přejíždějí za očkováním z jednoho kraje do druhého.

