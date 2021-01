Některé kraje se snaží vyšachovat praktické lékaře z očkování proti covidu. Preferují velkokapacitní centra

Praktičtí lékaři tvoří robustní systém péče napříč Českou republikou, očkují na chřipku, tetanus a další nemoci. Patří to mezi jejich běžnou agendu, jsou tedy na tuto akci perfektně připraveni. „Pacienti se navíc chtějí nechat očkovat od lékaře, kterého znají. A jsou ochotni počkat, až bude mít vakcínu v ordinaci,“ vysvětluje doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství (SVL). Tuto zkušenost podle něj potvrzují praktičtí lékaři v celé republice.

Blatný i Babiš to podporují

Některé kraje však snahu o zapojení praktiků ignorují a z očkování se je snaží vyšachovat. „V Moravskoslezském kraji jsme se v pátek dozvěděli, že od úterý můžeme začít očkovat. Měli jsme dodat seznam lékařů, kteří se do očkování zapojí, a počty pacientů. Do dvou dnů jsme dokázali zorganizovat 200 lékařů, připravených naočkovat 5 800 lidí v kategorii 80+ a během víkendu je pozvat na následující týden,“ říká předseda Sdružení praktických lékařů MUDr. Petr Šonka.

Den před akcí však přišla SMS zpráva, že se celá akce ruší. Podle Šonky bez zdůvodnění. „Po dalších telefonátech pan hejtman přiznal, že nemá o zapojení praktiků do očkování vakcínou Pfizer v jejich ambulancích zájem. Také na Ústecku již domluvené očkování praktickými lékaři zastavili. Je to s podivem, protože jak pan premiér, tak ministr zdravotnictví očkování v ordinacích praktiků jednoznačně podporují,“ říká předseda Sdružení praktických lékařů MUDr. Petr Šonka.

Kde je zájem, tam to funguje

V krajích, kde o to má politická reprezentace zájem, není podle Šonky problém očkování praktiky zorganizovat. „Například na Praze 7 jsme byli schopni během několika dnů naočkovat všech potřebných 1 100 seniorů. Výborně funguje také spolupráce se Zlínským krajem. Bohužel jsou zde tací, kteří upřednostňují velkokapacitní očkovací centra – o důvodech nechci spekulovat, ale určitě jim nejde o lidi,“ doplňuje Šonka.

Podle lékařů navíc nedává smysl, aby praktici jezdili očkovat do velkých center. Zvláště pro starší generaci je očkování v přátelském a známém prostředí jednodušší a bezpečnější. „Nikdo neočkuje více než praktik, kdo jiný by tak měl vakcinaci proti koronaviru provádět? Praktický lékař je pro lidi nejpřístupnější, je v lokalitě, kde přirozeně bydlí, a má jejich důvěru. Což dokazují i stovky reakcí našich pacientů, kteří si chtějí počkat, až bude vakcína u nás. Nemá přece logiku, abychom je posílali do očkovacích center a pak je tam ještě jezdili očkovat,“ vysvětluje MUDr. Cyril Mucha, praktický lékař a člen výboru SVL.

Každý naočkuje 10 lidí za den

Praktici jsou podle svých propočtů schopni naočkovat 10 lidí za den, což při počtu 5 000 lékařů činí 50 000 denně očkovaných. „Jednotlivé ordinace se mezi sebou také mohou domluvit a vyhradit tzv. očkovací dny, při kterých jejich akutní agendu převezme druhá ordinace. To celý proces urychlí,“ doplňuje MUDr. Šonka. Podle něj není třeba, aby se zapojovali například lékárníci. „Lékařů je v ČR dost, 5 000 praktiků je schopno naočkovat polovinu všech vakcín, dalších 35 000 aktivních lékařů v ČR určitě zvládne zbytek. Pokud budeme mít dostatek vakcín a materiálu, do podzimu jsme schopni naočkovat 6 milionů dávek,“ dodává.

Osobní zodpovědnost a ochranné pomůcky

Pandemie vyžaduje od praktiků obrovské nasazení. V součtu běžných a covidových pacientů řeší až 200 000 kontaktů za den, drtivá většina se však týká koronaviru a s ním spojené agendy, jako je například vystavování neschopenek, e-receptů nebo žádanek na testy. „Tvoříme hráz k vyšším patrům zdravotní péče, díky nám nezahlcují covidoví pacienti nemocnice. Přesto jsme schopní uspořádat naši péči tak, abychom mohli věnovat čas i očkování,“ vysvětluje MUDr. Mucha. Mnohé ordinace musely najmout další pracovní síly k řešení administrativy, případně využívají systémů jako „elektronická sestra“, které usnadňují objednávání pacientů. Podle praktiků jim administrativa zabere 3x více času než samotné očkování.

Praktičtí lékaři nedoporučují zpřísnění lockdownu kvůli přítomnosti tzv. britské mutace koronaviru v ČR. „Někteří pacienti, zejména senioři, už měsíce nevyšli z domu, což je pro jejich fyzický a psychický stav velmi nezdravé. Evidujeme panické stavy, deprese. Nevidíme cestu, kam dále zpřísňovat, spíše bychom apelovali na osobní zodpovědnost a správné používání ochranných pomůcek,“ uzavírá MUDr. Mucha.

