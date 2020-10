Nová opatření v boji s koronavirem: Zákaz nočního vycházení, omezení otevírací doby obchodů a práce z domova

V Česku začne od středy platit zákaz nočního vycházení kvůli epidemii covidu-19. Vláda rozhodla, že lidé musí zůstávat doma mezi 21:00 a 04:59. Maloobchodní prodej v provozovnách bude zakázán v neděli po celý den, v ostatních dnech od 20:00. Nevztahuje se to na čerpací stanice nebo lékárny. Ve veřejných i soukromých podnicích, pokud je to možné, by měla být přikázána práce z domu.