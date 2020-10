Záchranář Pavel Svatoň: Lidé jsou vyděšeni. Osvěta a edukace by byly vhodnější než rekordy v počtu nakažených

/KOMENTÁŘ/ Vyrazili jsme k pacientovi v ochranných oblecích - celotělové bílé kombinézy. Pobíhali jsme v tom kolem i v baráku, koukali na nás lidé, kdo by se nekouknul. Pána jsme vyšetřili, naše služby odmítl, tak jsme šli napsat příslušné dokumenty zpátky do sanitky. Zatímco kolega píše, já očišťuji použité pomůcky. V tom k nám přichází neznámý starý muž, o dvou francouzských holích a žádá nás o radu.

Scénka, která není výjimečná

Muž: „Pánové, když už jste tady, to byste mě mohli odvézt na ten test, ne?“

Já: „Na jaký test myslíte, pane?“

Muž: „No, na ten virus, ten covid.“

Já: „A vy máte nějaké zdravotní obtíže?“

Muž: „Ne, já jen, že bych měl takovou jistotu, jestli to náhodou nemám.“

Já: „A co byste dělal, kdybyste zjistil, že jste pozitivní?“

Muž: „No, to já bych si zavolal tu záchrannou službu, aby mě odvezli někam do nemocnice, aby mi tam mohli dát na to léky.“

Tak jsem pánovi vysvětlil, že na to stejně žádný lék není, že doma je ve větším bezpečí než v nemocnici a že pokud nemá žádné příznaky, tak nemá smysl test provádět. Popřál jsem mu hodně zdraví a sil a rozloučil se s ním.

Co z toho plyne?

Přesvědčil jsem se, a toto nebyl první případ, že lidé jsou vyděšeni z informací, kterými je všechna média bombardují že všech stran. Na základě toho velice často volají záchrannou službu nebo míří do nemocnice po vlastní ose jen proto, že se dozvěděli o své pozitivitě na covid-19. Díky tomu se pak může stát, že záchranná služba nestíhá, že příjmové ambulance nemocnic jsou zahlcené a personál vyčerpaný.

Tímto nechci žádným způsobem zlehčovat onemocnění, které postihlo v podstatě celý svět, nechci nijak opovrhovat nařízeními, která Vláda ČR vydává. Jen mě mrzí, že jsme zavalováni informacemi o nových a nových a stále absurdnějších rekordech, místo abychom byli zahlcováni informacemi o tom, kdy je vhodné vyhledat lékaře, kdy je vhodné volat záchrannou službu, jaké léky bychom měli užívat v těch a těch případech, jaké vitamíny atd. Věřím, že vhodná osvěta a edukace by byla přínosnější než každodenní rekordy.

Hodně zdraví a rozumu všem.

- Pavel Svatoň, zdravotní a vodní záchranář -

