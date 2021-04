Novotného multikáry chtějí zase do boje. Šéf Slavie Tvrdík ale klidní vášně a posílá jasný vzkaz

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný například prohlásil, že příště bude lepší „nic nešeptat a rovnou mu ji vypálit pěstí.“ Reagoval tak na fakt, že Kamara za napadení Kúdely v útrobách stadionu dostal distanc pouze na tři utkání. Pustil se i do představitelů UEFA. „To, co předvedli zm*di z UEFA, to je na dvě multikáry!“ napsal na sociální sítě. A jak známo, obecní multikáry má za obrněná vozidla už ze "sporu" s Ruskem.

Nemáme se kam odvolat

Zřejmě z toho ale nic nebude. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík se totiž do žádného dalšího sporu pouštět nehodlá. „Odpovídám za klub, jehož 85% rozpočtu jde z UEFA a Premier League. Předložili jsme přes 50 stran textu od AK, rozsudek vynesen, konec. Klub se nemá kam odvolávat. Ondřej má hrazený právní tým, nikdo ho přes palubu nehodil a sám si to nemyslí. Musíme jít dopředu. A dnes vyhrát,“ napsal si zcela jasně na Twitter.

Šéf klubu se zřejmě nezachoval tak, jak si přála celá řada slávistických fanoušků, kteří cítí křivdu a hovoří o diskriminaci malého klubu "z východu". Ovšem jeho reakce je přesně taková, jakou má volit člověk, který si je vědom, odkud jdou peníze na financování Slavie. Bohužel, permanentky fanoušků klub neuživí.

