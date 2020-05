Od slov k činům. Praha chce řešit problémy se suchem

„Pokud chceme zadržet vodu v krajině, musíme budovat remízky, suché poldry, dělit velké lány nebo vysazovat zeleň kolem polí. V minulosti byly vybetonována a napřimována koryta, aby voda rychle odtekla. Dnes je to naopak, snažíme se ji zadržet, to znamená,že voda, která nám spadne, aby se nám na tom místě zadržela a vsákla," řekl Hlubuček.

V boji proti suchu jsou vysazovány nové stromy, a to jak na hospodaření i na městských polích. Metropole bude rovněž měnit okraje města, kde vznikají nové lesy, tak v centru. „Chtěli bychom dostat stromy více do ulic. Zeleň nám město samozřejmě ochlazuje, předchází vzniku tepelných ostrovů," řekl Hlubuček. Výsadbu v ulicích ztěžuje velké množství inženýrských sítí umístěných pod chodníky.

Něco se děje

V Horních Počernicích vzniká lesopark V Ladech o rozloze 13,5 hektaru. Buduje se také nový les Na Musile v Kunraticích a ve třetí fázi je vznik parku U Čeňku na východním okraji města. „V rámci údržby potoků se snažíme v lese potoky revitalizovat, dělat tůně a přístupy pro živočichy," řekl ředitel městské organizace Lesy hlavního města Ondřej Palička.

Při péči o lesy a parky se bude postupně měnit druhová skladba. Důraz je kladen na listnaté stromy, zejména duby. Problémy má Praha s kůrovcem, který ničí smrky a podle odhadu je do deseti let zcela zlikviduje. „Máme výhodu, že zastoupení smrku se nám za 25 let podařilo snížit natolik, že dnes to už jsou skutečně jen menší plochy. Pokud bychom to systematicky nedělali, jsme v mnohem horší situaci," řekl vedoucí magistrátního oddělení péče o zeleň Dan Frantík.

Dalším krokem je výkup rybníků, které nepatří městu. „My je postupně vykupujeme, odbahňujeme, tím se zvětší jejich objem a možnost zadržet vodu. Děláme také ostrůvky, naposledy na rybníku Martiňák," řekl Hlubuček. Letos bude mimo jiné za 18 milionů korun opraven Lítožnický rybník.

V centru magistrát využije průsaky do kolektorů, kterými vedou inženýrské sítě. V podzemí vznikne nádrž, z které se bude voda čerpat a využívat k zalévání. „První takové zařízení jsme nainstalovali minulý týden na Uhelném trhu," řekl Hlubuček. Při opravě horní části Václavského náměstí vznikne podzemní nádrž na zachycení dešťové vody. Vodní plocha vznikne v Letenských sadech.

Město mění způsob hospodaření na svých polích, která zmenšila na maximálně pětihektarová, a nyní hledá zájemce, kteří na nich budou hospodařit podle pravidel ekologického zemědělství. To znamená, že musí například dodržet osevní postupy, tedy sled pěstovaných plodin, a nesmí být používána anorganická hnojiva. V tendru bude magistrát nyní hledat pachtýře pro 400 hektarů polí.

Magistrát podporuje také vznik zelených střech a fasád.

