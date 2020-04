Od úterý si zasportujeme, ve čtvrtek se otevřou další obchody. Částečně se uvolní cesty do zahraničí

Zahrát si venku s kamarádem tenis, vyrazit si bez roušky zaběhat nebo na kolo. Od úterý už to půjde oficiálně, nejen tajně pod hrozbou pokuty. Zároveň si Češi mohou od čtvrtka zajít nakoupit do stavebnin či hobbymarketu nebo železářství. U vchodů bude muset být dezinfekce a lidé budou povinni chránit si ruce. Stále platí, že bude třeba respektovat dvoumetrové rozestupy.

Vláda zároveň rozhodla, že od 14. dubna částečně uvolní cestování do zahraničí. „Lidé budou moci vycestovat například kvůli služební cestě, na montáže, k lékaři nebo za příbuznými. Po návratu však půjdou na dva týdny do karantény. Pokud jde o uvolnění sportovních aktivit, nepůjde o kolektivní sporty, ale pouze individuální venkovní aktivity,“ řekl vicepremiér Karel Havlíček. Další obchody, jako třeba papírnictví či obuv, se zatím neotevřou, snad až příští úterý.

Výrazné promoření se nechystá

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch připustil, že COVID-19 "do jisté míry projde populací“. Podle něj nemáme kapacity žít v karanténě další měsíce. Živelné promořování populace se podle něj nechystá. „Čeká nás debata, co bude dál. Po každém dílčím uvolnění musíme tento krok vyhodnotit,“ doplnil jeho náměstek a epidemiologa Roman Prymyla. To pravděpodobně přijde po Velikonocích.

Už dříve byly otevřeny lékárny, obchody s potravinami či galanterie (pokud v nich je možné koupit materiál na ušití roušek) a domácí potřeby (je-li možnost koupit si tam dezinfekci). Vláda také rozhodla o tom, že cestovní kanceláře mohou odložit vrácení peněz za stornované zájezdy, místo toho dají klientům poukazy na cesty ve stejné finanční výši. Když ho nevyčerpají do 31. srpna 2021, cestovní kancelář jim vrátí zaplacené zálohy. Odmítnout poukaz mohou lidé nad 65, nezaměstnaní nebo zdravotně postižení.

