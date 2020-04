Na nový typ koronaviru umírají děti i mladí lidé plní sil. Odborníci mají několik teorií

Už několik měsíců bojuje prakticky celý svět se zákeřnou pandemií koronaviru. Vědci se hromadně shodují na tom, že nejohroženější skupinou jsou lidé, kteří trpí nějakým chronickým onemocněním a jsou straší šedesáti let. Bohužel koronavirus si nevybírá a obětí se stávají v několika případech děti nebo mladí lidé plní sil. Odborníci ze všech zemí přichází s teoriemi, co by mohlo stát za smrtí mladých jedinců.