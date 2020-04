Koronavirus vyléčíte česnekem, marihuanou nebo kanibalismem: Největší mýty, kterým lidé slepě věří, a neměli by

Koronavirus bezpochybně ovlivnil životy nás všech. V souvislosti s koronavirem se na sociálních sítích a po internetu rozšířilo hned několik na první pohled zaručených rad a tipů, jak se onemocnění vyvarovat a předejít mu. Jedná se ale bohužel o hoaxy, tedy falešné zprávy, a tohle jsou nejčastější z nich:

1. Koronavirus vyléčíte teplou vodou

Jedna z první nepravdivých informací, která se záhy rychle rozšířila po českém interentu, tvrdí, že pití teplé vody vás vyléčí z koronaviru, popřípadě vám pomůže zákeřené nemoci předejít. Dokoce se jednu chvíli měl rozesílat i zcela podvodný e-mail.

„Prosím, pošlete tento text o koronaviru dalším a sdílejte jej s rodinou, přáteli a se všemi," těmito slovy měl začínat e-mail, ve kterém jste se následně dozvěděli, že virus by neměl být odolný vůči teplotám nad 26 -27 °C. „Můžete poradit přátelům a příbuzným, aby pili více horké vody, aby se zabránilo infekci. Choďte častěji na slunce, pijte horkou vodu," zní zbytek e-mailu.

Kdyby na tomto tvrzení byla špetka pravdy, tak by to bylo patrně velmi jedoduché. Bohužel pitím teplé vody a vystavováním na sluníčku nikdo nákaze koronavirem nepředejde.

„Abyste ho efektivně usmrtili, potřebujete teploty kolem 60 stupňů Celsia. To je ještě více, než kolik je například v sauně. Navíc pití horkých nápojů vaši tělesnou teplotu nezvedne, ta zůstává stále stejná. Zvýší se pouze, pokud jste již nemocní," řekla televizi BBC profesorka tropických nemocí Sally Bloomfieldová.

2. Česnek, kokain ani marihuana koronavirus neléčí

Mezi nejabsurdnější rady, které se vyskytují na českých sociálních sítích, patří ničím nepodložené tvrzení lidí, že koronavirus léčí česnek. Pravdou je, že česnek je účinný jako prevence a obrana imunity, ale z koronaviru vás nevyléčí.

Pravdou není ani to, že by mohly zabírat červené mořské řasy. „Problémem je, že existuje 4 000 druhů těchto řas a jen některé bojují s virovými chorobami,“ varovala organizace The McGill Office for Science and Society (OSS), která se věnuje vyvracení mýtů z oblasti vědeckých poznatků.

Zejména u alternativních lidí a různých šamanů se rozmohl názor, že koronavirus léčí marihuana, která obsahuje kanabinoidy a ty mají antibakteriální účinky. Problém je v tom, že koronavirus je virová nákaza. Covid-19 nevyléčíte ani kokainem, což je jedna z nebizarnějších rad, které na internetu v této souvislosti najdete.

3. Kanibalismus a pojídání dětí

Lidé jsou od přírody tvořiví, ale někdy zachází skutečně daleko. Různé spekulace hovoří o tom, že Číňané se měli uchýlit ke kanibalismu a pojídat děti. Nikdo netuší, kde se takové tvrzení vzalo a proč by něco takového lidé měli dělat. Spekulace se bohužel těší hlavně na sociálních sítích velké oblibě.

4. Ibuprofen napomáhá koronaviru

Další zpráva, která se šíří internetem tvrdí, že jakmile budete při nakažení koronavirem brát Ibuprofen, tak zcela jistě zemřete. Odborníci se sice shodují na tom, že by lidé lék při nákaze brát neměli, ale nikdy nebylo potvrzeno, že by způsoboval smrt.

Jedním z hlavních příznaků koronaviru je suchý kašel a teplota. Při užívání Ibuprofenu teplota klesá, což by mohlo zamaskovat případné příznaky nákazy a zkomplikovat léčbu. Užitím Ibuprofenu tělu vlastně zakážete vyslat imunitní systém do boje s koronavirem, ale jistá smrt lze vyloučit.

