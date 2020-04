Anička Slováčková čeká na důležitou operaci: Odřízla jsem se od světa, kvůli koronaviru se nevídám ani s rodiči

Anička Slováčková, která na konci minulého roku oznámila, že má rakovinu prsu, je velká bojovnice. Má za sebou již poslední dvanáctou chemoterapii a v nejbližších dnech ji čeká velmi důležitá operace. Jelikož s vážnou nemocí bojuje během pandemie koronaviru, zbytečně neriskuje.

Chybí mi přátelé a hraní

„Jsem zavřená doma, jdu maximálně do nemocnice, nakoupit nebo do lesa na procházku. Chybí mi přátelé a hraní, ale věřím, že čím víc budeme všichni svědomitě doma, tím dřív se situace uklidní. A na druhou stranu si aspoň všichni odpočineme a já naberu před operací sílu,“ říká Slováčková. Zároveň jedním dechem ale dodává, že na sebe dává větší pozor posledních půl roku, tudíž se pro ni toho příliš nezměnilo.

Anna Slováčková

- herečka, zpěvačka a moderátorka

- dcera Dády Patrasové a Felixe Slováčka

- v roce 2019 jí byl zjištěn zhoubný nádor prsu

„Mám stejné instrukce jako každý jiný. Nosit roušku a zůstat doma,“ přiznala Anička, která si takový luxus může dovolit i kvůli Zdravému stravování, které ji pět dní v týdnu zásobuje pětichodovým jídlem. „Popravdě mi to teď opravdu moc pomáhá. Nemusím chodit v podstatě vůbec do obchodů s potravinami. Navíc mám ze sebe dobrý pocit, že dělám něco víc pro své zdraví a kondici. Jídlo je totiž zdravé, lehké a já mám navíc vegetariánskou verzi, kde dostávám sem tam jen ryby, o které jsem si poprosila, jinak je to úplně bez masa,“ prozradila dcera Dády Patrasové a Felixe Slováčka s tím, že vařit si musí jenom o víkendu.

Občas mám strach, ale snažím se nepodléhat

Ačkoliv se snaží lidem vyhýbat, přiznává, že přeci jen čtyřiadvacet hodin denně doma nesedí. „Na procházky chodím jen mimo město, do lesa, kde nemám šanci potkat živou duši. Nedávno jsem zrovna vyjela na pampelišky - jejich kořeny doma suším na čaj. Ale i ty jsou výjimečné, když už se to doma nedá vydržet,“ říká Anička.

Herečka se sice snaží zůstat pozitivní, ale přiznává, že i ji někdy dožene strach. „Neustále si opakuji, že je důležité nepropadat panice a nepřipouštět si nějaký strach. Navíc v situaci, se kterou člověk nic neudělá. Užívám si toho, že jsem doma a mám volno. Tvořím, hraju hry, mazlím kočky, uklízím jak divá,“ dodala Slováčková, která na čas dokonce z bezpečnostních důvodů omezila i kontakt se svými rodiči. Paradoxně ne kvůli sobě, ale kvůli nim. „Raději se nevídáme. Neodpustila bych si, kdybych je nedejbože měla něčím nakazit,“ uzavřela Anička.

KAM DÁL: Samoživitelka v době nouzového stavu: Samota teď doléhá a tíží mnohem víc.