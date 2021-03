Povinné sčítání lidu, domů a bytů odstartuje za pár dní. Na co se bude formulář ptát?

Od konce března do půlky května bude v Česku opět probíhat sčítání lidu, domů a bytů. Účast je pro všechny obyvatele České republiky povinná a každý ručí za to, že o sobě uvede pravdivé informace. Součástí formuláře jsou i dvě nepovinné kolonky – národnost a náboženství. I těm by ale měli respondenti věnovat svou pozornost.