Tereza Maxová ukázala pár sexy fotek z minulosti. Udělal je fotograf, který v sobotu zemřel s koronavirem

Elegantní, rafinované a spontánní. Takové byly podle webu L'Officiel fotky Giovanniho Gastela. Narodil v Miláně 27. prosince 1955 jako nejmladší ze sedmi dětí Giuseppe Gastela a Idy Visconti di Modrone.

Jeho kariéra fotografa začala na konci 70. let v suterénu milánského domu, kde jako velmi mladý trávil dlouhá léta učením a zkoumání fotografií. Právě tam získal základní dovednosti profese, která ho později dovedla k renomé jednoho z nejlepších italských módních fotografů.

Pracoval pro nejznámější značky

Zlom v jeho kariéře nastal v roce 1981, kdy se seznámil s Carlou Ghiglieri, která se stala jeho agentkou a přiblížila jej světu módy. V 80. a 90. letech minulého století pracoval pro nejprestižnější italské módní domy včetně Versace, Missoni, Tod's, Trussardi, Krizia, Ferragamo a mnoha dalších.

Úspěch v jeho zemi ho přivedl také do Paříže - kde v 90. letech pracoval pro značky jako Dior, Nina Ricci a Guerlain - a také do Velké Británie a Španělska. V posledních letech se Gastel nadšeně věnoval fotografování portrétů. A jako vždy se do práce ponořil na sto procent.

Výstava slavných osobností

Jeho úsilí vyvrcholilo v roce 2020 výstavou v muzeu Maxxi v Římě. Dvě stovky vybraných portrétů zobrazovalo tváře lidí ze světa kultury, designu, umění, módy, hudby, zábavy a politiky, s nimiž se sám Gastel během své čtyřicetileté kariéry setkal. Mezi pozoruhodné osobnosti patří Barack Obama, Ettore Sottsass, Roberto Bolle či Marco Pannella.

