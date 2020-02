Praha bude mít nábytkovou banku pro sociálně slabé, zveřejnila také velké zakázky

Pražský magistrát vytvoří takzvanou městskou nábytkovou banku. Do ní budou moci lidé dát nepotřebný, ale funkční nábytek i spotřebiče, kterých se chtějí zbavit. Město je pak bude poskytovat lidem, kteří si nemohou dovolit koupit vlastní. Město nyní vytipovává prostor, kam banku umístit.

Radní už schválili příspěvek 200 000 korun organizaci R-mosty, která banku již provozuje. "Plán, který máme, by vycházel z toho, že spousta z nás má různý nábytek či vybavení domácnosti, které nepotřebuje. To může někomu věnovat a nemusí to hned vyhazovat. Budeme přispívat i k ochraně životního prostředí tím, že prodloužíme životnost věcí," řekla radní Milena Johnová (Praha Sobě).

Hledá se sklad

Magistrát nyní hledá sklad, kde by vybrané vybavení domácností schraňoval. Jedno prý již měl vytipované, ale nakonec se ukázalo jako nevhodné. Nyní prověřuje další dvě. Jakmile město vhodné místo najde, vyzve obyvatele, aby do nábytkové banky přispívali.

Podle Johnové bude banka zřízena v letošním roce. "Bude záležet na výběru místa, ale věřím tomu, že během jara budeme mít jasnější plány, jak to zrealizovat," doplnila Johnová. Příspěvek pro organizaci R-mosty, který radní schválili, bude sloužit na provoz jejich nábytkové banky. Rovněž z nich bude financovat převoz nábytku a spotřebičů rodinám.

Zveřejnění velkých zakázek

Hlavní město také zveřejnilo seznam letos plánovaných zakázek, u kterých jejich hodnota přesahuje 20 milionů korun. Cílem je zvýšit transparentnost veřejných zakázek. Na seznamu je celkem 89 projektů za 11 miliard korun, mezi nimiž je například dostavba vyhořelého křídla Průmyslového paláce na Výstavišti.

"Chceme z toho udělat systémovou věc. Seznam by měl být každé tři měsíce aktualizován. Chceme upozornit trh dopředu, aby se na zakázku mohli zájemci připravit. Doufám, že to zvýší počet nabídek," vysvětlil radní Adam Zábranský (Piráti).