Praha najme manažery pro přípravu koncertního sálu. Budou brát 1 600 korun za hodinu

Praha plánuje na podobu filharmonie vypsat architektonickou soutěž, konkrétní rozhodnutí o stavbě by mělo padnout na základě výsledků studie proveditelnosti. Zastupitelé nedávno schválili pořízení změny územního plánu, která má stavbu umožnit. Stavba koncertního domu se sálem pro zhruba 2 000 posluchačů by podle dřívějších odhadů měla stát přibližně čtyři miliardy korun, přesnější odhad vzejde ze studie. Budova filharmonie by mohla stát v roce 2032.

Ne více než 2 miliony

K přípravě stavby existuje komise rady hlavního města, které předsedá architekt Krupauer. Členem je i Gross, který vlastní a vede produkční společnost a zároveň je spoluzakladatelem Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze.

Jejich smlouva s magistrátem má podle schváleného dokumentu trvat do 30. června příštího roku a celková cena za služby obou manažerů nemá přesáhnout dva miliony korun. K hodinové sazbě dokument uvádí, že byla určena srovnáním výdajů za služby obdobného charakteru s přihlédnutím ke specifičnosti zadání.

Debata už se vede dlouho

Diskuse o stavbě velkého koncertního sálu v Praze se vedou desítky let. Nejvíce se řešilo vhodné místo. Sál mohl v 90. letech vzniknout na Letné - na místě, kde se uvažovalo také o výstavbě Národní knihovny podle návrhu architekta Jana Kaplického.

Japonští investoři chtěli stavbu věnovat České filharmonii ke 100. výročí. Tehdejší ministr kultury Milan Uhde a primátor Milan Kondr jejich nabídku odmítli.

KAM DÁL: Czernin: Domnívám se, že se prezident Zeman dopouští velezrady. Rozkrytí práce BIS by zdiskreditovalo její práci na léta dopředu.