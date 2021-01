Praha od pondělí opět otevře školy pro děti zdravotníků, ale třeba i kurýrů

Naposledy podle pokynů vlády magistrát kapacity pro děti zástupců klíčových profesí zajistil od listopadu, kdy ve spolupráci s městskými částmi určil primátor Zdeněk Hřib (Piráti) pro tyto účely asi 60 škol.

"Od pondělí 4. ledna bude fungovat v zásadě stejný systém, jako tomu bylo dříve, školy tedy budou podle nařízení primátora dětem členů složek integrovaného záchranného systému a dalších oblastí nutných pro chod města poskytovat péči podle požadavků zaměstnavatelů," uvedl mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník.

Kdo má ještě možnost?

Kromě zdravotníků, policistů či hasičů budou moci do škol svoje děti ve věku od tří do deseti let poslat také například zaměstnanci kurýrních a doručovacích služeb a pracovníci zajišťující odvoz komunálního odpadu či dodávky elektřiny, tepla a zemního plynu.

Naposledy byly všechny školy s výjimkou mateřských uzavřeny 14. října, zhruba o měsíc později se do lavic vrátili žáci prvních a druhých tříd, poté maturitní ročníky a na konci listopadu zbylí žáci prvního stupně. V prosinci přešli na střídavou prezenční a distanční výuku i ostatní žáci středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Vrátit se mohla i část vysokoškoláků. S opět se zhoršující epidemickou situací ministr školství Robert Plaga (ANO) před Vánoci oznámil, že po svátcích nastane opětovné zpřísnění.

