Praha s kraji měnila Modernu za Pfizer. Jinak by se nestihla druhá očkovací dávka

Výměnou putovaly z metropole do krajů vakcíny firmy Moderna, tento postup se bude opakovat i s očekávanou dodávkou vakcíny AstraZeneca. Směnou vakcíny Prahy s jinými kraji reagovalo ministerstvo zdravotnictví na snížení dodávek v minulých týdnech, kvůli kterému v metropoli hrozilo to, že nebude možné včas aplikovat druhou dávku zejména seniorům nad 80 let. Výměnou za dávky Pfizer/BioNTech podle Hřiba a Johnové Praha do krajů odeslala několik tisíc dávek látky firmy Moderna.

AstraZeneca asi dorazí dříve

Tento postup se bude opakovat u nově zaregistrované vakcíny AstraZeneca, která podle dřívějších informací měla do Česka dorazit v pondělí 8. února. Hřib však dnes s odkazem na informace od ministra uvedl, že se nyní dodávka očekává už o dva dny dříve.

„Aby bylo v Praze možné dokončit očkování u lidí, kteří dostali první dávku od Pfizeru, bude ale nová vakcína AstraZeneca pro Prahu pravděpodobně směněna s jinými kraji právě za Pfizer,“ uvedli Hřib a Johnová v prohlášení.

Informační systém bude upraven

Vakcínu AstraZeneca už nebude nutné skladovat v hlubokých mrazech, a bude tak možné, aby ji měli přímo v ordinacích praktičtí lékaři. „AstraZeneca bude podle ministerstva v první fázi distribuována primárně do očkovacích center. Odtud by si tyto vakcíny mohli vyžádat praktičtí lékaři,“ tvrdili Hřib a Johnová.

Zásadní z pohledu hlavního města podle nich je, aby organizace očkování nepředstavovala pro praktiky zbytečnou administrativní zátěž. Byli jsme informováni, že se připravuje úprava informačních systémů očkování tak, aby tomuto požadavku vyhověly,“ doplnili. Pro Prahu je podle nich nyní prioritní začít očkovat po domovech pro seniory i v domech s pečovatelskou službou, ale problémem je stále nedostatek očkovací látky.

Sjednané objemy postupně dorazí

Jak ve středu na jednání podvýboru výboru pro zdravotnictví ve Sněmovně řekla koordinátorka očkování Kateřina Baťhová, Česko má nyní objednané vakcíny proti covidu-19 pro 11 milionů lidí. V posledních týdnech firmy původně sjednané dodávky z vlastních důvodů snížily, brzy by se však měly obnovit dříve sjednané objemy.

Nejvíce se nyní očkuje vakcínou firem Pfizer a BioNTech, už přichází látka od společnosti Moderna a brzy se očekávají první dávky vakcíny AstraZeneca. Ministerstvo zdravotnictví evidovalo ke středečnímu večeru v celé zemi asi 310.300 očkování, z toho v Praze se uskutečnilo 80.800.

KAM DÁL: Seniory držíme rok doma, pak je pošleme promořit do očkovacího centra, protože je nesmí očkovat praktici. Fakt perverzní, říká jejich šéf doktor Šonka.